Sotheby’s nu a dezvăluit identitatea vânzătorului la licitația din noiembrie, dar a spus că actualul proprietar al lucrării a achiziționat-o din colecția unuia dintre cumpărătorii inițiali.

Intitulată „Comediantul”, opera de artă are două „ingrediente”. O banană cumpărată de la un magazin Miami și o bucată de bandă adezivă.

Au existat trei exponate de acest fel, a precizat galeria de artă Perrotin, care le-a pus în vânzare. Potrivit lui Lucien Terras, unul dintre responsabilii galeriei, prin consumarea bananei, bărbatul nu a distrus opera de artă, în condiţiile în care cumpărătorii acesteia au achiziţionat un certificat care le conferă proprietate asupra ideii instalaţiei, fructele fizice fiind menite să fie înlocuite.

A fost mâncată de două ori

Lucrarea a divizat fanii şi criticii de artă când şi-a făcut debutul la târgul de artă Art Basel din Miami Beach (Florida) în 2019, fiind mâncată de atunci de două ori, o dată în cadrul performance-ului „Hungry Artist” şi apoi de un student flămând, care a lipit coaja înapoi pe perete.

Se estimează că lucrarea ar putea fi achiziţionată pentru o sumă cuprinsă între 1 milion şi 1,5 milioane de dolari când va fi scoasă la vânzare în cadrul licitaţiei „The Now and Contemporary Evening Auction”, organizată de Sotheby’s la New York pe 20 noiembrie.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Candidatul cel mai bine pregătit și cel mai slab pregătit

Înainte de licitaţie, „Comedian” va porni într-un tur mondial, începând cu o expoziţie la New York pe 28 octombrie, urmând să ajungă apoi la Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo şi Los Angeles.

Lucrarea se va întoarce la New York între 8 şi 20 noiembrie, înainte de a fi scoasă la licitaţie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News