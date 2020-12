Are rost să ții banii „la saltea”? Cum se împacă reflexele strămoșești cu metodele de economisire moderne

Când este vorba despre economisire, toți se întrec să-ți spună în ce instrumente financiare să investești pentru a avea profituri cât mai mari, cu riscuri cât mai scăzute. E ceva normal, desigur. Dacă le răspunzi că îți ții banii „la saltea”, se vor uita la tine ca la o piesă de muzeu.

Totuși, păstrarea măcar a unei sume de bani sub formă de cash nu este deloc atât de retrogradă pe cât ar putea părea.

Pe scurt, are rost să ții sub formă de cash veniturile pe cel puțin o lună, iar dacă ai economii pentru cel puțin un an întreg – o zecime din total.