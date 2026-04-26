Polițiștii au pus în executare, pe 25 iulie, trei mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare, din comuna Vârfu Câmpului, potrivit Știri Botoșani.

Oamenii legii au descoperit la locuința unui bărbat de 43 de ani o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6mm, precum și articole pirotehnice. Bărbatul vizat de polițiști postase pe internet un videoclip în care poartă asupra sa o armă si adresează amenințări altei persoane.

Arma identificată la locuință a fost ridicată de anchetatori.

„În continuare se efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare, totodată, acestea fiind extinse și pentru deținerea de articole pirotehnice fară drept, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale”, informează reprezentanții IPJ Botoșani.

