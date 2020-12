VIDEO | Un bărbat teribilist s-a urcat pe aripa unui avion care se pregătea să docoleze din Las Vegas

Pilotul care făcea ultimele pregătiri pentru decolare a observat un bărbat care se îndrepta spre avion și a anunțat imediat turnul de control, a precizat compania aeriană într-un comunicat.

Omul, care sărise gardul pentru a pătrunde pe pistă, s-a apropiat de aeronava Boeing 737, iar ceea ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Bărbatul s-a urcat pe una dintre aripi, s-a așezat puțin în șezut, apoi s-a descălțat de pantofi și de ciorapi, a mers câțiva metri pe aripă, apoi a încercat să urce pe eleron.

Din filmarea unui călător aflat în avion se poate vedea cum trei ofițeri de poliție s-au urcat pe aripă pentru a-l imobiliza pe teribilist. N-au apucat, deoarece bărbatul a alunecat și a căzut pe asfaltul pistei.

Ofițerii l-au arestat pe bărbat și l-au dus la o unitate medicală.

După incident, avionul s-a întors la poartă pentru o inspecție completă, astfel că zborul a fost amânat cu patru ore.

Man falls off wing of Alaska Airlines 737 preparing to depart Las Vegas McCarran Airport, Nevada. https://t.co/YuLjRh4jcw pic.twitter.com/R592Dhr6dE