În melodia „Heated”, care a fost lansată vineri, există o frază care a stârnit revoltă în rândul celor care suferă de handicap motoriu. Superstarul american cântă „Spazzin on that ass, spazz on that ass”, iar termenul „spaz” în engleză, derivat din adjectivul „spastic”, poate fi folosit pentru a râde de persoanele care suferă de paralizie cerebrală şi poate fi asociat în sens larg cuvintelor „cretin”, „deranjat” sau „amputat”, relatează news.ro.

Managerul vedetei de peste Ocean susține, într-o declarație pentru BBC, că nu s-a folosit în mod intenționat cuvântul respectiv. Pentru a evita un scandal, Beyonce a luat decizia de a reînregistra melodia.

Piesa „Heated” a fost scrisă în colaborare cu rapperul canadian Drake. Momentan nu se știe data la care melodia va fi relansată. Beyonce a lansat vineri, 29 iulie, cel de-al şaptelea album solo „Renaissance”, ce conţine 16 melodii.

