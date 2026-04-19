Hoții au intrat în sediul băncii ca niște clienți obișnuiți

Jaful a avut loc joi, 16 aprilie, la o sucursală Credit Agricole din Napoli.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei membri ai bandei, îmbrăcați în salopete de muncitori și cu fețele acoperite de măști, intrând în bancă aparent ca niște clienți obișnuiți.

Anchetatorii analizează două înregistrări video și încearcă să ajungă la toți membrii grupării, inclusiv prin reconstituirea traseului subteran folosit pentru fugă.

Carabinierii din cadrul unității de investigații, alături de geologul Gianluca Minin și de personalul companiei de apă ABC Napoli, au explorat timp de mai multe ore tunelurile prin care hoții au reușit să scape. „Pot spune că am identificat locul unde au lucrat și este destul de departe, la câteva sute de metri de locul în care ne aflăm acum”, a explicat specialistul.

Tunelul spre bancă a fost săpat manual: „Sunt experți”

Geologul a reconstituit traseul într-un model 3D și a oferit detalii despre modul de operare al bandei:

„Cu siguranță a fost nevoie de săptămâni de pregătire. Este vorba de persoane care știu să se orienteze și care cunosc bine astfel de lucrări. Au săpat manual tunelul spre bancă, a cărui lungime este de 12 metri și înălțime cuprinsă între 70 și 90 de centimetri. Am constatat profesionalismul lor. Sunt experți, având în vedere că au operat într-un mediu periculos, unde exista risc de prăbușire”.

Potrivit geologului Gianluca Minin, este posibil ca o echipă să se fi ocupat exclusiv de săparea tunelului, iar alta de comiterea jafului.

Zeci de casete de valori, sparte

Până în prezent, anchetatorii au confirmat că aproximativ 40 de casete de valori au fost jefuite, însă numărul ar putea crește pe măsură ce titularii conturilor își verifică bunurile.

Valoarea totală a prejudiciului nu a fost încă stabilită.

Autoritățile așteaptă și rezultatele analizelor amprentelor ridicate de pe un generator și de pe uneltele folosite, descoperite în subteran, după jaf.

Ce spun martorii

Noi detalii au apărut și din declarațiile persoanelor aflate în bancă în momentul atacului.

Potrivit unui martor, hoții i-au liniștit pe cei prezenți, cerându-le calm și asigurându-i că nu li se va întâmpla nimic grav. Aceștia aveau asupra lor arme, însă nu este clar dacă erau reale sau de jucărie.

Angajații și clienții au fost închiși într-o încăpere, în timp ce atacatorii au coborât în seiful unde se aflau casetele de valori.

Probleme la despăgubiri pentru clienți

Hoții s-au concentrat asupra casetelor care nu erau depozitate în dulapuri blindate, fiind mai ușor de spart. Este vorba despre aproximativ 300 de casete provenite de la o altă sucursală a băncii, situată pe via Scarlatti, închisă publicului de aproximativ doi ani. Acestea fuseseră relocate în sucursala din Medaglie dOro, însă nu beneficiau de același nivel de protecție ca restul casetelor.

Pentru clienții afectați, situația este complicată și în privința despăgubirilor.

Polița de asigurare a băncii acoperă până la un plafon de 52.000 de euro pentru fiecare casetă, însă procedura de recuperare a prejudiciului nu este simplă.

Clienții trebuie să demonstreze, prin fotografii sau declarații de martori, valoarea bunurilor depozitate și să depună o plângere oficială însoțită de un inventar.

Compania de asigurări poate accepta integral cererea sau poate face o contraofertă. În lipsa unui acord, cazul poate ajunge în instanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE