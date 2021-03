Bianca Sârbu, diagnosticată din nou cu cancer. A fost operată chiar de ziua ei de naștere: „Mă gândeam că nu mă mai trezesc”

Bianca Sârbu a trecut prin multe drame de-a lungul anilor, primul soț a murit chiar în fața ei, iar apoi a fost diagnosticată de mai multe ori cu cancer. A arătat mereu că e o femeie puternică, o femeie care luptă pentru sănătatea ei și pentru copiii pe care îi are.

La începutul acestui an, actrița a primit din partea medicilor vestea: cancerul a recidivat. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală chiar de ziua sa de naștere, pe 12 martie.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc, cine are grijă de copii… niște nebunii… M-am operat la Spitalul Floreasca, personalul a fost minunat”, a spus aceasta la Kanal D, în emisiunea lui Teo Trandafir.

Bianca Sârbu a avut zâmbetul pe buze pe durata întregului interviu și a ținut să precizeze că acum se simte bine, e vindecată complet: „În momentul ăsta sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță, pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale”.

Actrița trăiește de ceva timp o poveste de iubire, Bogdan îi este soț din 2018. Acesta a suferit mult când a aflat că soția se luptă din nou cu cancerul: „Mai dărâmat a fost soțul meu. Cred că s-o fi gândit că-l las cu doi copii pe cap, dar nu cred. Dar m-am gândit…”.

