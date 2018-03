Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, pe autostradă, coloana depășind zece kilometri. Șoferii au claxonat în semn de protest, nemulțumiți că așteaptă șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea în Ungaria.

Șoferii de camioane sunt supărați că au avut un început de săptămână de coșmar la frontiera cu Ungaria, unde au rămas blocați câteva ore. Deși au fost deschise patru artere de control, adică s-a lucrat la capacitate maximă, șoferii au reclamat că așteaptă șapte-opt ore ca să iasă din țară, relatează Aradon.

”Am stat pe banda de urgență a autostrăzii, iar de jumătate de oră am ajuns în vamă, dar mai am câteva camioane în față. De fiecare dată când plec din țară stau mai mult la Nădlac decât îmi ia să traversez țara”, a spus un șofer care are o cursă de la Constața în Franța.