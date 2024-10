Boala de care suferă Quinn este atât de severă încât ea mănâncă, de regulă, doar fulgi de ovăz și o pudră alimentară specială hipoalergenică. Orice alt aliment, o expune pe angajata unui centru de sănătate, care are un podcast, riscului unei reacții alergice potențial fatale.

„Sunt alergică la 99% dintre alimente”, susține tânăra.

Potrivit lui Quinn, reacția alergică poate fi declanșată de cineva care o sărută pe buze, „dacă cealaltă persoană a mâncat anterior ceva interzis pentru mine”.

Într-un videoclip postat de Caroline pe rețelele sociale, care a devenit viral, ea explică regula pe care trebuie să o stabilească pentru viața ei amoroasă complicată.

Dacă iubitul meu vrea să să mă sărute, trebuie să nu fi mâncat nimic cu cel puțin 3 ore înainte și să se fi spălat pe dinți.

Dacă iubitul ei a mâncat ceva care conține nuci de orice fel, susan, muștar, crustacee sau kiwi, „care conțin cei mai răi alergeni anafilactici ai mei, trebuie să stea departe de mine cel puțin 24 de ore”.

Recomandări Apropiați ai fostului președinte prorus Igor Dodon, urmăriți penal și conectați cu Moscova, fac afaceri de milioane de euro în România EXCLUSIV

Quinn dezvăluie că nu a fost diagnosticată cu MCAS până la vârsta de 18 ani: „Sufeream de alergii alimentare severe în copilărie și adolescentă, dar, în rest, eram sănătoasă”.

„Dar în 2017 am suferit o serie de simptome de șoc anafilactic, cum ar fi scurtarea severă a respirației, o erupție cutanată urâtă și leșin, chiar dacă nu am mâncat nimic la care am fost alergică anterior.”, povestește ea.

A durat opt ​​luni până când un specialist a diagnosticat-o cu o afecțiune incurabilă, care îi pune viața în pericol.

Caroline ignoră faptul că este periculos pentru ea chiar să iasă pe ușă: „Dacă intru în contact cu un câine sau o pisică, poate avea consecințe groaznice. Dar asta nu mă împiedică să ies”.

În prezent, Ryan, iubitul ei, urmează cu strictețe regulile. „De multe ori, bărbaților trebuia să le spun despre MCAS-ul meu și, de obicei, fugeau de mine unde vedeau cu ochii”.

Sindromul de Activare Mastocitară (MCAS) este o afecțiune rară, care afectează doar aproximativ una din 150.000 de persoane. Mastocitele sunt celule implicate în funcționarea sistemului imunitar.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News