Premierul spune că este ”un plan ambițios”, USR îl ironizează, calificându-l drept ”o ciorbă reîncălzită a «investițiilor» în prag de alegeri”, iar analiști economici cred că este doar ”un eseu”, fără surse de finanțare, fără termene clare de realizare și cu unele proiecte din vremea lui Ceaușescu.

În emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, Bogdan Hossu a declarat că, pe termen lung acest program de relansare economică este greu de aplicat din cauza lipsei consensului din viața politică și a deselor schimbări de garnituri care se află la conducerea țării.

Mai punem de la noi încă 10 miliarde. Planul este prevăzut pentru două guvernări și jumătate. Deci, e nevoie de coerență.

Practic, spune Hossu, sunt intenții pe termen scurt și pe termen mediu lung. Cele pe termen scurt se vor concretiza prin acte nromative. Cele pe termen lung, am rețineri, pentru că vor avea loc dese schimbări politice, dar implică și bani foarte mulți pe care România nu îi are.

Ascultând miniștrii, adunânînd procentele din PIB, sumele cerute de fiecare depșesc cu mult bugetul naționalt de 32%, care concret este de 29%. Bogdan Hossu, președinte Cartel Alfa

Mai avem și scandalul politic legat de revendicarea asupra propunerilor din oprogramul de relansare economică. PSD susține că e planul lor, iar eu sunt surprins că planul lor prinde viață cu ajutorul PNL, iar ei nu doresc susținerea lui. Vrem ca politicienii să nu vadă doar partidul politic care propune măsurile, ci să simtă realitatea din teren.

Recomandări Condamnat definitiv pentru corupție în 2019, secretarul de stat din Ministerul Sănătății din guvernarea Ponta continuă să fie șef la stat, încălcând sentința tribunalului!

„Am rezerve foarte mari față de planul de a construi 4.000 de km de autostradă”

În afară de realizarea de 400 de kilometri de austostrăzi, de fapt, niște completări, planul prevede pe termen mediu 3.000 de km de autostradă. Am rezerve foarte mari față de această inițiativă!

Am distrus calea ferată, prin reducerea cu 4.000 de kilometri, iar acum vedem că vor să inaugureze 3.000 de km! Sunt și propuneri sociale de genul construirii de noi spitale și școli, dar aici sunt probleme de genul racordării la gaze, apă și canal, nu doar de ridicare a clădirii.

Ar trebui ca politica fiscală să stimuleze ca angajatorii să investească cu prioritate profitul lor, dar nu am văzut nimic de acest gen.

Planul de relansare economică – pe termen scurt dau nota 8, pe termen lung nota 4.

Programul de muncă pe termen scurt nu este realizabil!

Este inadmisibil ca angajatorul să decidă unilateral schimbarea, din mers, programului de lucru. Asta înseamnă o distrugere a vieții sociale a angajatului. Toate mecanismele din Vestul Europei sunt luate alături de sindicate. În Vest, se acceptă chiar și zero ore pe lună, în ideea că la trei luni se face o medie de 40%.

Recomandări INTERVIU | Șerban Iosifescu, expert în educație: Trei lucruri esențiale la care să se uite părinții și elevii atunci când aleg un liceu. Cum ajunge codul poștal să prezică nivelul de studii al copiilor

Angajatorul spune că poate să-ți dea de muncă doar 4 ore pe zi, iar restul de 4 ore vin ca sprijin de la guvern, care dă încă 75% din salariul de bază. Asta înseamnă că angajatul pierde din salariul de bază 12,5%. Dar, fiind în somaj tehnic, nu va mai beneficia nici de sporuri.

De asemenea, nu este reglementat concediul, pensia, tichetele de masă, cele de vacanță. Dacă nu vrei să transformi angajatul în sclav, trebuie să i le acorzi, chiar dacă e în somaj tehnic.

De asemenea, angajatorul nu trebuie să facă o speculă! Adică, nu are voie să angajaze pe altcineva în locul celui aflat în somaj tehnic.

„Angajatorul nu prea contribuie cu nimic”

Guvernul contribuie prin bani, salariatul e ajutat, dar nu-si vede venitul întreg, iar angajatorul nu contribuie cu nimic. Avem nevoie de schimbarea filozofiei de afaceri și de investiții. Am spus că angajatorul care beneficiază de ajutor de stat și are profit, să investească profitul! Scopul este ca întreprinderea să devină competitivă, nu maximizarea profitului și a dividendelor.

Recomandări Banii firmei-paravan a bucătăresei din Giurgiu, care a vândut măști la suprapreț, au venit din Abu Dhabi, sub steagul „cooperării” anunțate de Orban și de prințul Emiratelor

Aveam probleme la transporturi, dar toate domeniile au lacune, în special la simplificarea procedurilor de licitație și atribuire a proiectelor. Trebuie să treacă prin Parlament, pentru că altfel va fi contestat, dar am dubii, pentru că Guvernul nu are vreo măsură pe acest aspect. Sunt multe instrumente care trebuie să facă obiectul modificărilor legislative, deci, ele trebuie trecute prin Parlament.

„Digitalizarea și reforma aparatului de stat, un fel de hei-rupism conjunctural”

Bogdan Hossu spune că, în actualul plan de redresare economică nu se regăsesc sume pentru digitalizarea aparatului de stat, iar restructurarea bugetarilor este doar o temă populistă.

Nu avem resurse financiare pentru reformă și digitalizarea statului! Este un fel de hei-rupism conjunctural, un fel de reformă, pe care fiecare ministru o face după metodologie proprie. Dacă nu se gândește un sistem integrat, pentru că fiecare ordonator de credite și-a făcut bază de date, dar ideea este să și cuplăm bazele de date, avem nevoie de o schemă care să permită cuplarea bazelor.

„Toate restructurările sunt, de fapt, restructurări cu nuanță populistă!”

Doamna ministru al Muncii spune că nu știe câți bugetari are în subordine, dar nu a cerut înregistrarea acestora în REVISAL! Încă se merge pe varianta „stat în stat”! Vorbim de posturi bugetate, dar neocupate. Toate restructurările sunt, de fapt, restructurări cu nuanță populistă, deși numărul bugetarilor raportat la populația României este mai mic față de restul Europei. Domeniul sănătății are deficit de angajați, și nu există o acțiune concertată, ci numai dorințe cu nunațe populiste de a spune „am redus numărul de bugetari”! Am putea ajunge ca, dintr-o coadă la care stai o oră, să stăm 6 ore, pentru că-i dăm afară și pe cei care îi mai avem.

Este discutabilă performanța României dacă am închide pe deficit bugetar zero, dar, în structura actuală, vom fi pe minus. Decizia care are consecințe negative este cea a pensiilor, care se învârte în cerc, pentru că nu se dorește o decizie clară!

Dacă mecanismele care vor fi introduse vor funcționa, pentru că scârțâie, pentru că avem șomaj, ajutor pentru întreprinderi, avem această nouă măsură, munca cu timp scurt. Toate aceste măsuri susțin nepierderea locurilor de muncă, chiar dacă salariatul va munci mai puțin.

Dacă sprijinul pentru IMM nu va fi accesibile, vom avea un numări mic de șomeri în România, dar vom avea foarte mulți migranți în zona euro.

Citeşte şi:

Peste un miliard de euro, pentru repornirea întreprinderilor. Ce conține planul de investiții și redresare economică, pregătit de Guvernul PNL

Banii firmei-paravan a bucătăresei din Giurgiu, care a vândut măști la suprapreț, au venit din Abu Dhabi, sub steagul “cooperării” anunțate de Orban și de prințul Emiratelor!

Fost primar din Brașov, condamnat cu suspendare pentru pedofilie. Cei care l-au șantajat cu publicarea unor filmări, obligați să-i dea 27.500 de euro, în timp ce trei copii abuzați primesc 500 de euro

PARTENERI - GSP.RO Cum a conceput copiii, cât timp era la pușcărie. Borcea: N-am fost niciodată la camera nupțială

HOROSCOP Horoscop 2 iulie 2020. Săgetătorii se confruntă cu chestiuni financiare arzătoare ce pot fi amânate