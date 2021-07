Brigitte Pastramă, primele declarații în dosarul măștilor de lux contrafăcute. „Noi nu avem atelier, nu le fabricăm”

Brigitte Pastramă a fost discretă în declarații, nu a vrut să ofere prea multe detalii, ci doar să lămurească faptul că nu ei au fabricat măștile. Ea a ținut să mai sublinieze faptul că prețul unei măști nu era între 21 de lei și 70 de lei, cum s-a vehiculat, ci 9,9 lei.

„Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre.

S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei (n.r. Poliția) au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vândut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe. Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut”, a declarat Brigitte Pastramă pentru playtech.ro.

Conform unor surse, Brigitte și Florin Pastramă au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Se pare că cei doi soți ar fi vândut sute de bucăți de măști. Anchetatorii spun că aceștia nu aveau dreptul să folosească brandurile sub care vindeau mărcile. În plus, fiind contrafăcute, măștile nu ofereau protecție.

