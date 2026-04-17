53% dintre britanici vor o reîntoarcere completă în Uniunea Europeană

Conform cercetării realizate de organizația Best for Britain, 53% dintre britanici ar prefera o reîntoarcere completă în Uniunea Europeană. În rândul simpatizanților laburiști, acest procent urcă la 83%, iar în cazul susținătorilor Liberal-Democraților și al Verzilor, sprijinul ajunge la 84% și respectiv 82%. Dintre alegătorii conservatori, doar 39% susțin această idee, în timp ce doar 18% dintre cei care sprijină Partidul Reformei ar fi de acord.

În același timp, 61% dintre alegători sprijină abordarea actuală a guvernului în relația cu UE, însă doar 19% dintre aceștia o susțin „cu tărie”, conform datelor citate de The Guardian.

Șase scenarii posibile privind relația Regatului Unit cu UE

Experții atrag atenția asupra riscurilor strategiei „muted” adoptate de Partidul Laburist. Tom Brufatto, director de politici și cercetare la Best for Britain, a declarat că există „un risc inerent” și că o astfel de abordare ar putea duce la pierderea sprijinului atât din partea votanților progresiști, cât și din „red wall” – fostele bastioane muncitorești ale laburiștilor.

Studiul a testat șase scenarii posibile privind relația Regatului Unit cu UE, inclusiv menținerea acordului semnat de Boris Johnson, o independență economică mai mare față de UE, revenirea în uniunea vamală și piața unică sau reintegrarea completă în blocul european. Dintre acestea, opțiunea de reîntoarcere în UE a fost cea mai populară.

De altfef, și premierul britanic Keir Starmer a reunoscut anul trecut că Brexitul a fost dăunător pentru Marea Britanie și că „trebuie să avem o relație mai strânsă cu UE”.

Provocările revenirii în uniunea vamală și piața unică

Reîntoarcerea în uniunea vamală și piața unică, idee respinsă ferm de Partidul Laburist, ar presupune o redeschidere a vechilor diviziuni politice legate de suveranitate. „Aceasta ar necesita o conversație profundă despre suveranitate, deoarece [revenirea în uniunea vamală și piața unică] implică externalizarea unei mari părți a reglementărilor noastre”, a explicat Brufatto. El a adăugat că niciun partid nu ar reuși să obțină sprijin public pe durata unui astfel de proces îndelungat de negociere.

Laburiștii preferă o politică de aliniere la piața unică, fără aderare completă, ceea ce înseamnă că Marea Britanie nu ar avea un cuvânt de spus în stabilirea reglementărilor și directivelor europene. Un exemplu al acestei abordări este încercarea de a reduce barierele comerciale pentru exporturile agricole printr-un acord sanitar și fitosanitar (SPS).

Partidul Laburist pierde masiv alegători pro-UE în favoarea Verzilor și a Liberal-Democraților

La o conferință desfășurată recent la Westminster, expertul în sondaje John Curtice a criticat strategia laburiștilor, descriind-o drept o „strategie a tăcerii” în privința Brexit-ului. El a avertizat că pierderea bazei de vot liberale pe subiecte precum Brexit ar putea fi mai dăunătoare decât pierderea votanților în favoarea partidelor pro-Brexit. Curtice a subliniat că Partidul Laburist a pierdut aproximativ unul din zece alegători în favoarea Partidului Reformei, dar a pierdut unul din patru către Liberal-Democrați și Verzi.

PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
