Biletele au fost puse deja la vânzare, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele: între 199 şi 289 de lei, potrivit Observator.tv. Este a treia oară când Bryan Adams vine să le cânte fanilor români, după ce a mai fost în 2000 şi 2008.

Marea pasiune a lui Bryan Adams

În 1991, Bryan Adams a lansat melodia (Everything I Do) I Do It for You, de pe albumul Waking Up the Neighbours, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece-balade ale sale în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări ale lumii, incluzând 16 săptămâni în Regatul Unit, un nou record.

Pentru contribuțiile sale la muzică, Adams a primit numeroase nominalizări, distincții și premii, incluzând 20 de premii Juno din 56 de nominalizări, 15 Grammy Award nominalizări, incluzând căștigarea premiului Cel mai bun cântec scris specific pentru film sau televiziune în 1992.

Interpretul a primit Ordinul Canadei pentru contribuția adusă muzicii și pentru activitățile sale filantropice.

Compozițiile sale au fost nominalizate de trei ori la Oscar, iar în 2007 și la Globurile de Aur, pentru a cincea oară, pentru piesa din filmul Bobby

17 martie 2008 este data la care artistul a lansat albumul `11`, iar primul extras `I thought I`d seen everything` se bucură de un mare succes.

Adams este vegetarian strict, a avut apariții episodice în două filme, iar în prezent locuiește în Anglia. Marea sa pasiune o reprezintă fotografia, iar lucrările sale au fost publicate în ediția britanică Vogue, în L`uomo Vogue, Vanity Fair, Harper`s Bazaar, Esquire și multe altele. potrivit wikipedia.

Foto: Facebook