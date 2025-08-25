Care este părerea investigatorilor

Investigatorii consideră că ambele decese ar putea fi legate între ele, după primirea rapoartelor preliminare ale autopsiilor, care indică o moarte prin crimă în ambele cazuri. Totuși, aceștia așteaptă rapoartele definitive ale autopsiilor pentru a confirma cu exactitate situația.

Cadavrele au fost ridicate de Hermandad de la Sangre de Cristo și transportate la Institutul de Medicină Legală din Aragon. După efectuarea autopsiilor, trupurile celor două victime au fost transportate în România, țara lor de origine.

Descoperirea cadavrelor

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie. Atunci, muncitorii de la groapa de gunoi din Zaragoza au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat, cu capul acoperit cu o piesă de îmbrăcăminte.

Doar 13 zile mai târziu, joi, 8 mai, muncitorii aceluiași depozit de deșeuri au descoperit un al doilea cadavru, pe banda de sortare a gunoaielor. Acesta aparținea tot unui bărbat și, asemenea primului, prezenta urme de lovituri pe corp și haine sfâșiate.

Descoperirea celui de-al doilea cadavru a întărit suspiciunile Gardei Civile cu privire la originea criminală a ambelor cazuri.

Patru cadavre la groapa de gunoi

Din septembrie 2015, în această groapă de gunoi din Zaragoza au fost descoperite deja patru cadavre.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Primul corp găsit în condiții similare a fost descoperit în septembrie 2015, când muncitorii au găsit trupul neînsuflețit al unui nou-născut pe o bandă transportoare a Centrului de Transformare a Deșeurilor Urbane, în incinta aceluiași loc. Anchetatorii nu au reușit să rezolve cazul.

Un an mai târziu, în iulie 2016, a avut loc al doilea macabru descoperit: muncitorii au găsit capul unui alt bebeluș pe o bandă de deșeuri organice din același complex. Și acest caz a rămas nerezolvat.

În aprilie 2025, Poliția Judiciară a Gardei Civile a preluat ancheta după descoperirea cadavrului primului cetățean român, iar doar 13 zile mai târziu a fost găsit trupul celui de-al doilea.

Tot în Spania, un român a fost găsit fără viață, în condiții misterioase, într-o fermă. Acesta avea o tăietură profundă la gât.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE