Elevul, de etnie romă, a scris „mai multe prostii în caiet” în timpul orei. Deși învățătorul i-a atras atenția să înceteze, copilul nu s-a oprit. Ca măsură disciplinară, dascălul l-a pus „pentru câteva minute la colț”.

Reacția violentă a familiei

După terminarea orelor, băiatul a povestit acasă ce s-a întâmplat. Familia a decis să-l confrunte pe învățător.

Trei rude ale elevului – fratele mai mare, sora și concubinul mamei – au mers la școală. L-au găsit pe profesor în fața clădirii și l-au atacat violent.

Agresorii s-au năpustit asupra lui, l-au împins în curtea școlii și l-au luat la bătaie. L-au lovit cu pumnii și cu picioarele. Alți profesori au sunat la 112 pentru ajutor.

Intervenția poliției

Polițiștii au intervenit prompt, i-au reținut pe agresori și i-au dus la audieri. Învățătorul a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv loviri și tulburarea ordinii publice.

„Politistii Secției 1 Rurale Ghiroda au fost sesizați de către un bărbat in vârsta de 62 de ani, învățător la o unitate școlară din localitatea Alioș, județul Timiș, cu privire la faptul că, în aceeași zi, in jurul orei 12,00, a fost agresat de mai multe persoane în timp ce se afla în curtea școlii, supraveghind plecarea elevilor de la școală. În urma primelor verificări a reieșit faptul că doi bărbați de 20 și 29 de ani, din localitatea Alioș, s-au deplasat în curtea școlii, unde găsindu-l pe învățător, l-au agresat lovindu-l cu picioarele, pe motiv ca fratele acestora ar fi fost pus la colț de către învățător, după care au plecat de la fața locului. Politiștii au început de îndată investigațiile, iar in urma probatoriului administrat în cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și tulburarea ordinii și liniștii publice”, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în arest“, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Acest incident violent ridică întrebări serioase despre siguranța cadrelor didactice și relația școală-comunitate în zonele defavorizate.

