Calea Victoriei redevine pietonală în acest weekend. Programul evenimentelor

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” reinstaurează, în weekendul 2-3 iulie, traseul pietonal cu evenimente artistice pe Calea Victoriei şi ajunge, pentru a doua oară, în cartierul Bucureştii Noi cu spectacole şi activităţi sportive, de-a lungul spaţiului de promenadă de pe bulevardul din Sectorul 1.

Programul artistic al primului weekend din iulie la cuprinde teatru pentru copii, teatru de păpuşi şi teatru itinerant, dar şi oferte educaţionale, invitaţii la lectură, activităţi sportive şi ateliere pentru copii pe traseele pietonale din Calea Victoriei şi Bulevardul Bucureştii Noi. Nu lipsesc nici numerele de magie şi circ, dans contemporan şi concerte de muzică populară şi pop.

Plimbarea urbană pe Calea Victoriei începe devreme la „Străzi deschise” cu matineul pentru copii din 2 iulie al Teatrului Ion Creangă, în faţa Muzeului Naţional de Istorie a României, şi continuă cu ateliere de literatură pentru copii de peste 6 ani în grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române.

În ambele zile de weekend, absolvenţii de liceu pot alege din oferta educaţională a universităţilor din Bucureşti la standul pregătit de PROEDUS din faţa Muzeului Naţional de Artă al României.

Teatrul de Animaţie Ţăndărică a pregătit peste două ore de teatru în fiecare seară, de la ora 18.00, în faţa MNAR, iar Şcoala de Artă Bucureşti prezintă, în zona Bisericii Kretzulescu, spectacole de percuţie şi ritm, reprezentaţii de dans contemporan şi concert de muzică pop, în ambele zile de weekend, de la 17.00 la 20.00.

Bucureştenii se pot bucura de spectacole susţinute de artiştii Circului Metropolitan Bucureşti. Numerele de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol şi elemente de piramidă urbană sunt programate sâmbătă seara, în intervalul orar 20.00-20.30, în zona Memorialului Renaşterii de pe Calea Victoriei.

Departamentul Artă murală al UNArte e prezent o expoziție/ performance stradal prezentată de studenţii de licenţă şi masterat, sâmbătă, 2 iulie, între orele 10.00 şi 12.00, în zona Parcului Iorga.

Pe 2 iulie are loc cea de-a doua reprezentaţie a spectacolul de teatru imersiv „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, primul eveniment din cadrul „Pipera in Your Mind”, proiect finalist al Programului-pilot „Bucureşti RE:imaginat – Burse de idei pentru proiecte culturale”.

Spre deliciul celor mici, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București – ASPA revine sâmbătă, 2 iulie, cu Parada căţeilor pe Calea Victoriei între orele 17.00 şi 19.00.

Locuitorii cartierului Bucureştii Noi au parte de zone de joacă şi mişcare pregătite de PROEDUS pentru cei mici, spectacole de teatru de păpuşi susţinute de artiştii Teatrului de Animaţie Ţăndărică, concerte de muzică populară şi spectacole de magie.

Casa Artelor „Dinu Lipatti” creează în plină stradă o insulă de lectură cu o minilibrărie, iar Circul Metropolitan Bucureşti aduce sâmbătă, pe traseul pietonal de pe bulevardul Bucureştii Noi, spectacole de circ, în intervalele orare 11.00-11.20, respectiv 12.30-12.50.

Foto: arcub.ro

