Mama prezentatorului de la Kanal D a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, după ce a fost găsită în stare gravă în propria locuință. Mihai Mitoșeru a spus ce s-a întâmplat cu mama lui în ziua de luni. Se pare că fiul ei a sunat-o, iar aceasta nu a mai răspuns la telefon, motiv pentru care s-a îngrijorat și a mers la ea acasă.

„S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat”, a dezvăluit Mihai Mitoșeru pentru Fanatik.

Mihai Mitoșeru: „Am mers peste ea și am găsit-o în cameră”

Camelia Mitoșeru a fost găsită de fiul ei în casă, într-o cameră, însă actrița nu putea să vorbească. Mihai Mitoșeru mărturisește că mama lui se află acum pe tratament pentru AVC, iar medicii o țin sub supraveghere.

„Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Mihai Mitoșeru nu își poate vizita mama în spital din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Vedeta ține legătura tot timpul cu medicii și spune că mama lui este pe mâini bune. El stă cu gândul numai la ființa care i-a dat viață și speră că toate aceste probleme de sănătate vor trece.

„Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a declarat fiul Cameliei Mitoșeru pentru sursa mai sus menționată.

Citeşte şi:

Adriana Trandafir a fost în moarte clinică. S-a întâmplat chiar de ziua ei de naștere: „M-am desprins din mine și am văzut tot”

Noi proteste la şcolile din judeţul Suceava, faţă de condiţia vaccinării: „Vrem să învățăm, nu să hibernăm!”

Ultimul selfie al lui Petrică Mîțu Stoian, în clinica unde i s-a făcut rău, înainte să moară

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro ȘOC! Carmen Harra, reacție uluitoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. AIURITOR ce a putut să spună

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Lui Petrică Mîţu Stoian i s-a descoperit sânge în plămâni la autopsie. Ce s-ar fi întâmplat în timpul terapiei cu oxigen

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2021. Vărsătorii se simt vizați în mod direct de anumite decizii cu care nu pot fi de acord

Știrileprotv.ro Ai certificat fals, dar chiar vrei să te vaccinezi? Iată ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză uriaşă pentru Simona Halep când s-a urcat în tren, zilele trecute: ”Nu m-a recunoscut nimeni”