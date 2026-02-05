Melanomul, cel mai agresiv cancer de piele: de la luni de supraviețuire la vindecare

Melanomul este cel mai agresiv cancer de piele, potrivit medicilor, care spun însă că atunci când este diagnosticat în stadii incipiente, rata de supraviețuire este foarte ridicată. Studiile arată că supraviețuirea poate ajunge până la 98% la 5 ani, datorită tratamentului precoce și îndepărtării eficiente.

„Dacă atunci când am început eu rezidențiatul în oncologie, în melanomul malign metastatic supraviețuirea era de ordinul lunilor, puține la număr, astăzi vorbim de vindecare în melanomul metastatic, în melanomul cutanat. Vorbim de posibilități terapeutice la care nici nu visam atunci când am început rezidențiatul,” a precizat pentru Libertatea dr. Daniela Zob, managerul Institutului Oncologic București (IOB), medic oncolog.

Conform statisticilor, 4% din populația României suferă de această formă de cancer de piele.

Cancerul de sân: În fiecare minut o femeie moare din cauza cancerului mamar

Cea mai răspândită formă de cancer la femei este cancerul de sân sau mamar. La nivel mondial apar anual 2,26 milioane de cazuri noi, iar peste 680.000 de femei mor din cauza bolii. La fiecare 15 secunde o femeie este diagnosticată, iar în fiecare minut o femeie moare din cauza cancerului de sân. În România, sunt raportate peste 12.000 de cazuri noi în fiecare an.

Prof. dr. Monica Cîrstoiu, șefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) subliniază importanța informării și a controalelor periodice: „Este foarte important încă de la început să știm că, din punct de vedere al sexului feminin, acesta este predispus spre anumite tipuri de cancere particulare. În primul rând este cancerul de sân, care impactează viața femeii atât din punct de vedere al traumei chirurgicale sau al terapiei asociate de tip chimio-radioterapie, dar și impactul psihologic după intervenție asupra sânului.”

Într-adevăr, cunoașterea tipului de cancer mamar este esențială pentru alegerea tratamentului corect, de asemenea și stadiul bolii, mai ales că 61% dintre paciente sunt diagnosticate în stadiu incipient — moment în care cancerul poate fi vindecat. Când este depistat târziu (stadiul III sau IV), scopul tratamentului devine prelungirea vieții și controlul simptomelor. Dacă este diagnosticat timpuriu, rata de supraviețuire la 5 ani este de 95%.

„În cancerul de sân există o multitudine de terapii care au duc la o supraviețuire foarte bună. Practic, putem vorbi și de vindecare,” a adăugat dr. Daniela Zob.

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer la bărbații din România

În România sunt înregistrate anual 10.442 de cazuri noi și 2.854 de decese, cancerul de prostată fiind cel mai frecvent tip de cancer la bărbații. Diagnosticarea precoce prin PSA, tușeu rectal și imagistică poate salva vieți.

„Cancerul de prostată nu reprezintă o condamnare în condițiile depistării precoce, pentru că poate fi tratat eficient. Lipsa de informare, rușinea sau teama îi determină pe mulți bărbați să amâne consultul medical. Este importantă educația și campaniile de conștientizare. Informarea corectă, prevenția, controalele periodice precum și diagnosticul precoce și terapiile adecvate sunt armele cele mai importante în combaterea acestei boli,” a afirmat dr. Daniela Zob.

Rata de supraviețuire la 5 ani în Europa pentru cancerul de prostată tinde să fie relativ ridicată (~83%), mai ales când este diagnosticat precoce.

„Există multe opțiuni terapeutice – hormonoterapie, chimioterapie, terapia țintită – care sunt rambursate în țara noastră,” a spus medicul oncolog.

Cancerul colorectal, o problemă majoră de sănătate publică

Conform Agenției Internaționale pentru Cercetare în Cancer (OMS) și OECD, cancerul colorectal reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, atât prin incidență, cât și prin diagnosticarea frecventă în stadii avansate. În România cancerul colorectal este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la ambele sexe. Testul FIT (Fecal Immunochemical Test) este un test neinvaziv de screening pentru cancerul colorectal care detectează sângele ascuns în materiile fecale. Datele MedLife arată că în 2025 s-au efectuat aproximativ 10.000 teste FIT, cu aproximativ 10% rezultate pozitive, și o creștere de peste 30% a colonoscopiilor față de anul anterior.

„Cancerul colorectal este unul dintre puținele tipuri de cancer care poate fi prevenit sau depistat într-un stadiu timpuriu prin teste simple de screening. Un rezultat pozitiv la testul FIT nu înseamnă un diagnostic de cancer, ci un semnal de alarmă care permite intervenția la timp,” a declarat Dr. Elena Malciolu, medic primar medicină de laborator, Grupul MedLife.

Prevenția și controalele medicale regulate fac diferența în cancer

Prevenția și depistarea timpurie salvează vieți.

Autoexaminarea și screeningul pentru cancerul de sân rămân esențiale:

70% dintre cazuri sunt descoperite prin autoexaminare.

Femeile peste 50 de ani trebuie să facă mamografie anuală.

Femeile sub 50 de ani pot face ecografie mamară.

„Cel mai simplu mesaj pentru femei este unul singur. Ai grijă de sănătatea ta, mergi regulat la medic. O dată pe an, un screening general medical,” recomandă prof.dr. Monica Cîrstoiu.

Pentru melanom screeningul recomandat:

Autoexaminarea lunară a pielii pentru alunițe noi sau schimbări la alunițe existente.

Consult dermatologic anual pentru persoanele cu risc crescut (antecedente familiale, piele deschisă, expunere excesivă la soare, alunițe multiple).

Pentru cancerul colorectal screening recomandat:

Colonoscopie la fiecare 10 ani (începând de la 45 de ani pentru populația generală).

Test FIT (fecal immunochemical test) anual.

Populații cu risc crescut (antecedente familiale, boli inflamatorii intestinale) au intervale mai scurte și colonoscopie mai devreme.

Screening recomandat pentru cancer de prostată:

Test PSA (Prostate-Specific Antigen) și tușeu rectal.

Recomandări pentru bărbați cu risc mediu: începerea la 50 de ani.

Recomandări pentru bărbați cu risc crescut (afro-americani, istoric familial): începerea la 45 de ani.

Decizia trebuie luată împreună cu medicul, deoarece screeningul poate produce fals pozitive și supradiagnostic.

„Să nu le fie frică oamenilor să vină la doctor înainte să aibă orice fel de simptomatologie, să-și facă evaluările periodice, să-și facă screening,” subliniază dr. Daniela Zob.

Medicul oncolog spune că „de vindecare se poate vorbi în orice fel de cancer diagnosticat în stadiul incipient și tratat așa cum trebuie”.

În prezent, traseul bolnavilor cu cancer în sistemul medical din România este destul de anevoios. „Pacientul este adesea dezorientat, iar harta serviciilor lipsește”

O femeie moare în România de cancer uterin la fiecare două minute. Cum te poți vaccina în spital împotriva cancerului dat de HPV

Șase semne discrete ale cancerului de colon pe care mulți le ignoră, deși boala apare tot mai des la tineri

