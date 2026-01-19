De la ce se declanșează boala

Totuși, datele statistice arată o creștere constantă a incidenței cancerului de colon, inclusiv în rândul persoanelor tinere, considerate anterior cu risc scăzut.

Din acest motiv, este esențială monitorizarea atentă a organismului și acordarea de importanță chiar și celor mai mici schimbări.

Boala se poate dezvolta în tăcere timp de 10-15 ani, de cele mai multe ori pornind de la un polip care ar trebui depistat și îndepărtat precoce.

De aceea, specialiștii recomandă efectuarea unei colonoscopii la fiecare 10 ani, iar în cazul apariției unor simptome suspecte, investigațiile trebuie făcute fără întârziere.

Care sunt primele semne ale cancerului de colon

Printre semnele de alarmă se numără modificările persistente ale tranzitului intestinal, cum ar fi constipația repetată, episoadele de diaree sau alternanța dintre cele două.

Dacă aceste schimbări sunt de scurtă durată, nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, însă persistența lor impune consult medical.

De asemenea, schimbarea aspectului scaunului poate fi un indiciu important: acesta poate deveni subțire, asemănător unui creion, își poate modifica mirosul sau consistența.

Senzația de golire incompletă a intestinului

Un alt simptom îngrijorător este senzația de golire incompletă a intestinului sau nevoia constantă de a merge la toaletă, chiar și după defecație. Acest disconfort poate fi cauzat de prezența unei tumori în zona rectului.

Deși simptome similare pot apărea și în cazul hemoroizilor, care nu sunt canceroși, diferențierea nu poate fi făcută fără investigații medicale, motiv pentru care aceste manifestări necesită evaluare de specialitate.

Dureri abdominale, balonarea sau sângele în scaun, semnale de alarmă

Prezența sângelui în scaun reprezintă un semnal de alarmă major. Uneori, acesta nu este vizibil cu ochiul liber, fiind vorba de sânge ocult, care poate duce în timp la anemie.

Simptomele anemiei includ oboseală persistentă, slăbiciune, paloare și dificultăți de respirație. De asemenea, sângerarea vizibilă în timpul defecației poate apărea atât în cancerul de colon, cât și în hemoroizi, însă orice formă de sângerare trebuie investigată medical.

Durerile abdominale recurente, senzația de plenitudine, balonarea sau acumularea excesivă de gaze, deși frecvent asociate cu indigestia, pot semnala dezvoltarea unei tumori, mai ales atunci când simptomele persistă, în ciuda modificărilor de dietă sau stil de viață.

În cazul tumorilor localizate în partea dreaptă a colonului, manifestările pot fi discrete și ușor de ignorat.

Scăderea în greutate și oboseala cronică

Scăderea bruscă în greutate, fără schimbări intenționate în alimentație sau activitate fizică, este un alt semn de avertizare.

Deși nu este specifică exclusiv cancerului de colon, pierderea în greutate apare adesea împreună cu diminuarea apetitului.

La acestea se adaugă oboseala cronică, frecvent legată de anemie, care se manifestă prin slăbiciune generalizată și toleranță redusă la efort, chiar și în activitățile zilnice obișnuite.

Tot mai mulț tineri, afectați de această boală

În prezent, tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer colorectal, boală care poate rămâne asimptomatică mult timp, contribuind astfel la depistarea tardivă.

Mulți pacienți ajung la medic abia în stadii avansate, când apar metastazele. De aceea, supravegherea atentă a simptomelor și prezentarea timpurie la medic sunt esențiale.

Metoda de referință pentru diagnostic rămâne colonoscopia, care permite examinarea directă a colonului, prelevarea de biopsii pentru analiză histopatologică și îndepărtarea polipilor.

Testele pentru depistarea sângelui ocult în materiile fecale pot fi utile ca metodă complementară, însă un rezultat pozitiv nu indică întotdeauna prezența cancerului.

Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
