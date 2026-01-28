

Cancer de col uterin: Unul din 7 decese din Europa este produs de România

În fiecare zi în România sunt diagnosticate 9 cazuri noi de cancer de col uterin și se înregistrează 6 decese provocate de această boală. Statisticile prezentate de prof. dr. Monica Cîrstoiu arată amploarea fenomenului în rândul femeilor din România.

,,La fiecare două minute, o femeie pierde lupta cu cancerul de col uterin. Unul din nouă cazuri la nivel european îl producem noi, România. Unul din 7,5 decese la nivel european tot noi îl avem”.

Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening și vaccinare şi poate fi vindecată, dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.

Virusul HPV nu induce numai cancer de col la femei. Bărbații pot face cancer oral sau penian

Prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, a subliniat în cadrul unei conferințe organizată de Ziua Europeană de Conștientizare a Cancerului de Col Uterin, că ignoranța și dezinformarea sunt principalii inamici ai sănătății publice, punctând că și bărbații sunt la fel de expuși la infecția cu HPV.

Riscul de a dezvolta o infecție cu HPV pe parcursul vieții este foarte mare, aceasta fiind cea mai frecventă și răspândită infecție virală cu transmitere sexuală. Aproape 8 din 10 adulți, atât femei cât și bărbați, vor fi infectați cu HPV într-o etapă a vieții lor, potrivit statisticilor.

„Orice om se întâlnește cu Papiloma virusul în viața asta; dacă e vaccinat e bine, dacă nu, e o problemă. Virusul nu induce numai cancerul de col uterin, ci induce cancere și la bărbați: cancerele orofaringiene și cancerele de penis. E bine din când în când să spunem NU practicilor care nu sunt medicale, să spunem NU unor dezinformări care au circulat ani de zile. Spuneți DA vaccinării!”, a spus managerul spitalului.

Infecția cu HPV mai este asociată cu dezvoltarea verucilor genitale, dar și cu cancerul anal.

Costuri medicale vs. prevenție: „5.000 de euro la 3 săptămâni”

Dr. Polixenia Iorga, coordonatoarea Departamentului de Oncologie din cadrul SUUB, a explicat impactul financiar și medical uriaș al depistării tardive.

„Dacă descoperim boala în stadiul 1a, succesul prin intervenție chirurgicală este de 95%, ceea ce înseamnă vindecare. Din păcate, 80% dintre paciente se prezintă în stadii local avansate sau metastatice. Pentru stadiul 4, avem imunoterapia, unde o singură administrare costă aproximativ 5.000 de euro la fiecare 3 săptămâni. Dacă ar face prevenție, pacienta ar sta acasă, nu ar mai fi nevoie de aceste costuri uriașe și de suferință”, a subliniat medicul oncolog.

Vaccinarea anti HPV: „De ce să ne întrebăm după 20 de ani dacă e sigur?”

Infecția cu HPV poate fi prevenită prin vaccinare. Vaccinul anti-HPV(Gardasil), omologat încă din 2006 în SUA, oferă o protecție eficientă împotriva cancerelor și altor afecțiuni cauzate de HPV. „În Australia s-a eradicat cancerul de col. Este un cancer declanșat de un virus și vorbim de eradicare prin vaccinarea băieților și fetelor. Noi, românii, am așteptat 20 de ani. După 20 de ani suntem tot acolo sau poate chiar mai rău, pentru că noi chiar n-am făcut nimic, iar ceilalți au făcut. Virusul poate ucide oricând și niciodată nu trebuie să gândești că nu ți se poate întâmpla ție”, a semnalat prof. dr. Monica Cîrstoiu.

Medicul ginecolog a oferit exemple cutremurătoare din experiența spitalului. ,,Deși media de vârstă a pacientelor este de 53 de ani, cea mai tânără pacientă diagnosticată cu cancer de col uterin la SUUB în ultimii 10 ani a avut doar 19 ani”, a mărturisit cu tristețe șefa Clinicii de Obstetrică—Ginecologie de la SUUB.

Referitor la siguranța vaccinului, dr. Monica Cîrstoiu a adăugat că tehnologia este una verificată de două decenii așa că nu e loc de îndoieli, iar refuzul imunizării ne-a costat mii de vieți până acum.

Cum se pot vaccina femeile la spital într-o singură zi

Spitalul Universitar de Urgență București a dezvoltat un circuit simplificat pentru a veni în sprijinul femeilor care doresc să se vaccineze anti-HPV, eliminând drumurile între medicul de familie și farmaciile de cartier. Iată pașii explicați de prof. dr. Monica Cîrstoiu:

Pasul 1: Bilet de trimitere și o consultație la un medic specialist

Pacienta trebuie să obțină un bilet de trimitere (de la medicul de familie) către serviciul de Ginecologie sau Dermatologie din cadrul Ambulatoriului SUUB (policlinică).

„Pacienta poate veni direct cu un bilet de trimitere către un serviciu de tip ginecologie sau dermatologie, primește rețeta gratuită sau compensată.”

Compensare 100%: Pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 19 ani.

Compensare 50%: Pentru femeile cu vârsta între 27 și 46 de ani.

Pasul 2: Ridici vaccinul din farmacia spitalului

Persoana care urmează sa se vaccineze nu mai trebuie să caute vaccinul în oraș și să îl transporte singură, riscând să compromită „lanțul de frig” (păstrarea la temperatură constantă). ,,Îl poate lua din cadrul spitalului nostru, compensat 100% sau 50%. Nu mai umblă într-un circuit amplu: mergem la medicul de familie, ridicăm o rețetă, mergem într-o farmacie, îl ținem acasă în condiții de frigider.”

Pasul 3: Administrarea vaccinului HPV în cabinetul de vaccinare a spitalului

După ridicarea dozei, persoana merge direct la cabinetul de vaccinare al SUUB pentru administrarea acestuia sub supraveghere medicală.

„Avem capacitatea de a asigura toate cele trei servicii. Vaccinarea se face în aceeași zi, în cadrul cabinetului de vaccinare al SUUB”, a subliniat dr. Monica Cîrstoiu.

Programul cabinetului de vaccinare al SUUB este de luni – vineri, în intervalul 08:00 – 14:30.

Atenție: Dacă ai o stare febrilă sau subfebrilă, medicii recomandă amânarea vaccinării până la tratarea infecției respective!

În ultimul an, numărul vaccinărilor la SUUB s-a dublat, ajungând la peste 600 de cazuri, față de 2024. Vaccinarea anti-HPV gratuită a fost extinsă pentru 1.500.000 de români cu vârsta între 19 și 26 de ani de la 1 octombrie 2025. Nicușor Dan a promulgat legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani

