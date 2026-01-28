Cancer de col uterin: Unul din 7 decese din Europa este produs de România

În fiecare zi în România sunt diagnosticate 9 cazuri noi de cancer de col uterin și se înregistrează 6 decese provocate de această boală. Statisticile prezentate de prof. dr. Monica Cîrstoiu arată amploarea fenomenului în rândul femeilor din România.

,,La fiecare două minute, o femeie pierde lupta cu cancerul de col uterin. Unul din nouă cazuri la nivel european îl producem noi, România. Unul din 7,5 decese la nivel european tot noi îl avem”.

Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening și vaccinare şi poate fi vindecată, dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.

Virusul HPV nu induce numai cancer de col la femei. Bărbații pot face cancer oral sau penian

Prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, a subliniat în cadrul unei conferințe organizată de Ziua Europeană de Conștientizare a Cancerului de Col Uterin, că ignoranța și dezinformarea sunt principalii inamici ai sănătății publice, punctând că și bărbații sunt la fel de expuși la infecția cu HPV.

Riscul de a dezvolta o infecție cu HPV pe parcursul vieții este foarte mare, aceasta fiind cea mai frecventă și răspândită infecție virală cu transmitere sexuală. Aproape 8 din 10 adulți, atât femei cât și bărbați, vor fi infectați cu HPV într-o etapă a vieții lor, potrivit statisticilor.

„Orice om se întâlnește cu Papiloma virusul în viața asta; dacă e vaccinat e bine, dacă nu, e o problemă. Virusul nu induce numai cancerul de col uterin, ci induce cancere și la bărbați: cancerele orofaringiene și cancerele de penis. E bine din când în când să spunem NU practicilor care nu sunt medicale, să spunem NU unor dezinformări care au circulat ani de zile. Spuneți DA vaccinării!”, a spus managerul spitalului.
Infecția cu HPV mai este asociată cu dezvoltarea verucilor genitale, dar și cu cancerul anal.

Costuri medicale vs. prevenție: „5.000 de euro la 3 săptămâni”

Dr. Polixenia Iorga, coordonatoarea Departamentului de Oncologie din cadrul SUUB, a explicat impactul financiar și medical uriaș al depistării tardive.

„Dacă descoperim boala în stadiul 1a, succesul prin intervenție chirurgicală este de 95%, ceea ce înseamnă vindecare. Din păcate, 80% dintre paciente se prezintă în stadii local avansate sau metastatice. Pentru stadiul 4, avem imunoterapia, unde o singură administrare costă aproximativ 5.000 de euro la fiecare 3 săptămâni. Dacă ar face prevenție, pacienta ar sta acasă, nu ar mai fi nevoie de aceste costuri uriașe și de suferință”, a subliniat medicul oncolog.

Vaccinarea anti HPV: „De ce să ne întrebăm după 20 de ani dacă e sigur?”

Infecția cu HPV poate fi prevenită prin vaccinare.  Vaccinul anti-HPV(Gardasil), omologat încă din 2006 în SUA, oferă o protecție eficientă împotriva cancerelor și altor afecțiuni cauzate de HPV. „În Australia s-a eradicat cancerul de col. Este un cancer declanșat de un virus și vorbim de eradicare prin vaccinarea băieților și fetelor. Noi, românii, am așteptat 20 de ani. După 20 de ani suntem tot acolo sau poate chiar mai rău, pentru că noi chiar n-am făcut nimic, iar ceilalți au făcut. Virusul poate ucide oricând și niciodată nu trebuie să gândești că nu ți se poate întâmpla ție”, a semnalat prof. dr. Monica Cîrstoiu.

Medicul ginecolog a oferit exemple cutremurătoare din experiența spitalului. ,,Deși media de vârstă a pacientelor este de 53 de ani, cea mai tânără pacientă diagnosticată cu cancer de col uterin la SUUB în ultimii 10 ani a avut doar 19 ani”, a mărturisit cu tristețe șefa Clinicii de Obstetrică—Ginecologie de la SUUB.

Referitor la siguranța vaccinului, dr. Monica Cîrstoiu a adăugat că tehnologia este una verificată de două decenii așa că nu e loc de îndoieli, iar refuzul imunizării ne-a costat mii de vieți până acum.

Cum se pot vaccina femeile la spital într-o singură zi

Spitalul Universitar de Urgență București a dezvoltat un circuit simplificat pentru a veni în sprijinul femeilor care doresc să se vaccineze anti-HPV, eliminând drumurile între medicul de familie și farmaciile de cartier. Iată pașii explicați de prof. dr. Monica Cîrstoiu:

Pasul 1: Bilet de trimitere și o consultație la un medic specialist

Pacienta trebuie să obțină un bilet de trimitere (de la medicul de familie) către serviciul de Ginecologie sau Dermatologie din cadrul Ambulatoriului SUUB (policlinică).

„Pacienta poate veni direct cu un bilet de trimitere către un serviciu de tip ginecologie sau dermatologie, primește rețeta gratuită sau compensată.”

  • Compensare 100%: Pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 19 ani.
  • Compensare 50%: Pentru femeile cu vârsta între 27 și 46 de ani.

Pasul 2: Ridici vaccinul din farmacia spitalului

Persoana care urmează sa se vaccineze nu mai trebuie să caute vaccinul în oraș și să îl transporte singură, riscând să compromită „lanțul de frig” (păstrarea la temperatură constantă). ,,Îl poate lua din cadrul spitalului nostru, compensat 100% sau 50%. Nu mai umblă într-un circuit amplu: mergem la medicul de familie, ridicăm o rețetă, mergem într-o farmacie, îl ținem acasă în condiții de frigider.”

Pasul 3: Administrarea vaccinului HPV în cabinetul de vaccinare a spitalului

După ridicarea dozei, persoana merge direct la cabinetul de vaccinare al SUUB pentru administrarea acestuia sub supraveghere medicală.

„Avem capacitatea de a asigura toate cele trei servicii. Vaccinarea se face în aceeași zi, în cadrul cabinetului de vaccinare al SUUB”, a subliniat dr. Monica Cîrstoiu.

Programul cabinetului de vaccinare al SUUB este de luni – vineri, în intervalul 08:00 – 14:30.

Atenție: Dacă ai o stare febrilă sau subfebrilă, medicii recomandă amânarea vaccinării până la tratarea infecției respective!

În ultimul an, numărul vaccinărilor la SUUB s-a dublat, ajungând la peste 600 de cazuri, față de 2024. Vaccinarea anti-HPV gratuită a fost extinsă pentru 1.500.000 de români cu vârsta între 19 și 26 de ani de la 1 octombrie 2025Nicușor Dan a promulgat legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc valuri de reacții
Unica.ro
Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc valuri de reacții
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.RO
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.RO
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO
Știri România 11:21
Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO
Care e starea celor trei tineri greci, supraviețuitori ai accidentului cu suporteri PAOK din Lugojel, Timiș
Știri România 10:41
Care e starea celor trei tineri greci, supraviețuitori ai accidentului cu suporteri PAOK din Lugojel, Timiș
Parteneri
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Adevarul.ro
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Stiri Mondene 11:28
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Câți bani ar fi primit Alina Ceban pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A rezistat patru săptămâni în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 11:05
Câți bani ar fi primit Alina Ceban pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A rezistat patru săptămâni în show-ul de la PRO TV
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
ObservatorNews.ro
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax.ro
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
Politică 10:25
Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani