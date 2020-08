Libertatea a scris ieri despre cazul primarului găsit incompatibil de justiție prin sentință definitivă. Conform Agenției Naționale de Integritate (ANI), acesta nu mai are dreptul să ocupe funcții publice timp de trei ani.



Moșescu dorea un nou mandat de primar și și-a depus candidatura din partea PNL. Candidatura sa a fost acceptată de către Biroul de Circumscripție Electorală nr. 21 din Mircea Vodă.



Ulterior, decizia aceasta a fost atacată în instanță de căte organizația județeană a PSD Brăila.



Acum, judecătoria Făurei a decis anularea deciziei prin care era permisă candidatura lui Alexandru Moșescu.



Situația va fi tranșată tot în justiție



Acesta a declarat pentru Libertatea că va face apel la Tribunalul Brăila.



”Eu sunt optimist, consider că nu am făcut ceva greșit. Sunt un om serios, sărac am intrat, sărac am ieșit. Mi-am făcut datoria”, a declarat Moșescu.



În 2019, Înalta Curte a decis că Moșescu s-a aflat în incompatibilitate după ce a acordat un contract unui cabinet medical în care lucra soția sa.



Edilul a spus că acel contract era absolut necesar pentru echipa de fotbal din comună. În lipsa asistenței medicale la meciuri, echipa ar fi urmat să piardă toate meciurile de pe teren propriu.

