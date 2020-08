Culmea alegerilor din România: unui primar condamnat pentru incompatibilitate i-a fost acceptată candidatura

Acest lucru nu l-a împiedicat însă pe Moșescu să candideze din nou, din partea PNL, la funcția de primar în comună. Mai mult, Biroul de Circumscripție Electorală nr. 21 din Mircea Vodă i-a avizat participarea la alegeri.



Libertatea a stat de vorbă cu Moșescu pentru a vedea cum este posibil acest lucru.



Liberalul spune că e vorba de un contract medical din 2013 pentru echipa de fotbal, iar fapta este deja prescrisă.



”Înalta Curte a validat raportul de evaluare al ANI, atât. Aceasta a spus că în 2013 am fost în conflict de interese prin semnarea unui contract medical cu soția. În decembrie 2019, Curtea a spus că da, a existat un conflict de interese. Dar legea spune că în cazul primarului și președintelui de consiliu județean prefectul trebuie să o aplice. Mie mi s-a aplicat o sancțiune de 10% din salariu timp de o lună, dar nu am fost demis din funcție. Eu nu am nicio interdicție în acest moment, nici de la prefect, nici de la instanță. Legea 54/2019 a modificat legea ANI, iar modificarea spune că termenul de prescripție este de 3 ani de la săvârșirea faptelor. Acest lucru înseamnă că fapta este prescrisă din 2016”, a declarat Moșescu.



Contract de asistență medicală cu soția



Primarul spune că fapta incriminată este semnarea unui contract de 615 lei cu cabinetul medical din comună, unde lucra soția sa. Acesta trebuia să asigure asistența medicală la meciurile derulate pe teren propriu ale echipei de fotbal ”Avântul Mircea Vodă”.



”Nu a fost o fraudă, a fost o necesitate, altfel pierdeam jocurile cu 3-0”, a completat Moșescu. Acesta mai spune că dacă semna viceprimarul nu mai era nicio problemă cu contractul, dar acuză că nu a fost avertizat că ar fi ceva ilegal.



”Eu, sincer, nu am vrut să fac contract cu soția, dar asistenta de la Dedulești (un alt sat din comuna Mircea Vodă – n.r.) nu putea fi prezentă, meciurile fiind în același timp”, a completat acesta.



Amenință că pleacă din țară!



Acesta acuză ANI că nu urmărește adevăratele probleme de integritate din țară și amenință că va pleca din țară. ”Se tot vehiculează că ANI face și drege. Să se ocupe de problemele grave din societate, nu din astea. Dacă nu am liber la candidatură plec din țară!”, a spus el.



Candidatura a fost atacată în justiție



Potrivit legislației, chiar dacă o candidatură este acceptată, aceasta poate fi contestată în justiție, care va avea ultimul cuvânt în problemă.



Moșescu spune că PSD și PMP i-au atacat deja candidatura și așteaptă soluția.



Mandatul ar putea fi invalidat



Dacă Moșescu va câștiga un nou mandat, acesta va putea fi invalidat, dacă se constată că alegerea încalcă prevederile privind eligibilitatea.



Conform Codului Administrativ adoptat în 2019, validarea mandatului de primar se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală respectivă.



Și în acest caz Moșescu are un plan: în cazul în care este ales primar, dar mandatul său nu este validat, atunci va ataca în instanță decizia de invalidare.



”O să atac în instanță și o să le zic aceleași motivări pe care vi le zic și dumnevoastră despre prescripția după 3 ani”, a conchis el.



Agenția Națională de Integritate nu a transmis până la acest moment un punct de vedere.



Legea lui ”Mitralieră”



Legea 54/2019 are un singur articol, care modifică Legea privind funcționarea ANI, din 2007.



Iată care este conținutul său:



”(5) Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităților publice sau funcțiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”



Legea respectivă a fost modificată la inițiativa a 103 deputați, dintre care 101 de la PSD, unul de la minorități și un neafiliat. Proiectul a fost depus în Parlament în anul 2017 de către deputatul Cătălin Rădulescu.



Guvernul Dăncilă a dat un aviz negativ, dar legea a trecut de Parlament în 2018. Președintele Klaus Iohannis a atacat-o la Curtea Constituțională, care a decis că legea fundamentală este încălcată.



Ulterior, aceasta a fost adoptată în forma actuală. Președintele Iohannis a promulgat-o în data de 20 martie 2019.

