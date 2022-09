Care sunt țările cu cei mai mulți miliardari. Bogații lumii au devenit și mai bogați în pandemie

America de Nord găzduiește cei mai mulți miliardari. Cumulat, averea acestora ajunge la 4,6 trilioane de dolari. Statele Unite ale Americii au, deloc surprinzător, cea mai mare parte a acestei averi, cu 975 de miliardari și o valoare netă colectivă de 4,45 miliarde de dolari, scrie Visual Capitalist, care a cartografiat populația miliardară a lumii.

În termeni regionali, averea miliardarilor din Europa crește cel mai rapid, cu 22% de la an la an. În schimb, în Orientul Mijlociu, variația de la un an la altul a fost în scădere, de -12,5%.

Asia se apropie de Europa, deținând aproape un sfert din toată averea miliardarilor din întreaga lume.

Deși Africa, de pildă, găzduiește doar 46 de miliardari în prezent, averea acestora a crescut cu aproape 17% de la an la an, arată sursa citată. În plus, deși nu mai locuiesc acolo, o serie de miliardari din lume sunt originari din țările africane.

România are doar 6 miliardari, potrivit Forbes, și în capul listei este Daniel Dineș, fondatorul companiei UiPath, cu o avere estimată la 2.9 miliarde de dolari.

Clasamentul miliardarilor pe continente și regiuni:

America de Nord – 1.035 miliardari (avere cumulată de 4,6 trilioane de dolari) Europa – 954 miliardari (3,1 trilioane de dolari) Asia – 899 miliardari (2,9 trilioane de dolari) Orientul Mijlociu – 191 miliardari (519 miliarde de dolari) America Latină și Caraibe – 156 miliardari (465 miliarde de dolari) Africa – 46 miliardari (104 miliarde de dolari) Pacific – 40 miliardari (89 miliarde de dolari)

New York este orașul în care locuiesc cei mai mulți miliardari ai lumii

Miliardari în funcție de țară

China se situează pe locul al doilea în topul miliardarilor, după Statele Unite, cu miliardari celebri precum antreprenorul Zhang Yiming (44,5 miliarde de dolari), cel care a creat aplicația Tik Tok, și omul de afaceri Zhong Shanshan (67,1 miliarde de dolari), a cărui avere provine în principal din industria farmaceutică și din cea a băuturilor.

Totuși, averea miliardarilor chinezi a scăzut cu 2% anul trecut, arată sursa citată. India a fost cea care a ieșit pe primul loc în ceea ce privește creșterea, înregistrând o creștere de 19% în 2021.

Clasamentul numărului de miliardari pe țări:

SUA – 975 miliardari (4,45 trilioane de dolari) China – 400 miliardari (1, 45 trilioane de dolari) Germania – 176 miliardari ( 602 miliarde de dolari) India – 124 miliardari (384 miliarde de dolari) Marea Britanie – 120 miliardari (266 miliarde de dolari) Hong Kong SAR – Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze – 114 miliardari (287 miliarde de dolari) Elveția – 111 miliardari (365 miliarde de dolari) Rusia – 107 miliardari (475 miliarde de dolari) Arabia Saudită – 71 miliardari (192 miliarde de dolari) Franța – 68 miliardari (294 miliarde de dolari) Italia – 68 miliardari (207 miliarde de dolari) Canada – 60 miliardari (131 miliarde de dolari) Brazilia – 52 miliardari (159 miliarde de dolari) Singapore – 50 miliardari (99 miliarde de dolari) Emiratele Arabe Unite – 45 miliardari (181 miliarde de dolari)

În ce orașe trăiesc miliardarii

Dacă ne uităm la orașe, New York, SUA, găzduiește cei mai mulți miliardari – cu 13 rezidenți miliardari adăugați anul trecut – urmat de Hong Kong.

New York, SUA – 138 miliardari Hong Kong, China – 114 San Francisco, SUA – 85 Londra, Marea Britanie – 77 Moscova, Rusia – 75 Beijing, China – 63 Los Angeles, SUA – 59 Singapore, Singapore – 50 Shenzen, China – 44 Mumbai, India – 40 Dubai, UAE – 38 Hangzhou, China – 35 Sao Paulo, Brazilia – 34 Istanbul, Turcia – 33 Paris, Franța – 33

Averea miliardarilor în 2022

Nu în ultimul rând, miliardarii au o putere și o influență semnificative pentru că averea lor colectivă este echivalentă cu aproximativ 11,8% din PIB-ul global, notează sursa citată.

În ultimul deceniu, miliardarii și-au mărit considerabil averile, iar veniturile lor au crescut într-un ritm mai rapid decât a crescut numărul propriu-zis de miliardari. Pe termen scurt însă, situația este diferită. În ceea ce privește anul în curs, în contextul în care piețele s-au clătinat în 2022, Bloomberg scrie că miliardarii au pierdut sume record în prima jumătate a anului.

Cine este cel mai bogat om din lume

Recent, publicația economică Bloomberg a scris că magnatul indian Gautam Adani, în vârstă de 60 de ani, a urcat rapid în clasamentul miliardarilor lumii.

Cu o avere de 146,8 miliarde de dolari, l-a depășit pe Jeff Bezos și se află pe locul al doilea, în spatele lui Elon Musk. Cu o avere de 271,4 miliarde de dolari, fondatorul SpaceX rămâne cel mai bogat om din lume.

Este prima dată însă când o persoană din Asia se clasează atât de sus pe lista Bloomberg, dominată doar de antreprenorii din tehnologie, scrie și Libertatea.

Adani a avut nevoie de mai puţin de 10 luni să ajungă pe locul 2, după ce a început anul pe locul 14.

Cum a făcut avere

Averea lui Adani provine, în mare parte, de la grupul său, Adani Group, care operează afaceri în special în domeniile portuar şi al cărbunelui. Acţiunile unor companii ale afaceristului indian au crescut cu peste 1.000% din iunie 2020, reflectând optimismul investitorilor cu privire la puterea conglomeratului Adani în domenii precum infrastructura şi energia regenerabilă. De asemenea, acţiunile companiei Adani Enterprises au crescut cu peste 115% în 2022.

Adani, care a abandonat universitatea la începutul lui 1980, a început prima dată în industria diamantelor, la Mumbai. Apoi a intrat în industria cărbunelui și cea portuară. Portofoliul companiei acoperă acum domenii vaste (aeroporturi, centre de date, media, industria cimentului, energie verde).

