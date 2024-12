Procesul de mușamalizare a deteriorării lui Joe Biden

Potrivit The Wall Street Journal, Casa Albă a angajat un antrenor vocal, a anulat întâlniri în „zilele proaste” ale lui Biden și a evitat apelurile cu alți politicieni. Raportul dezvăluie o mușamalizare extinsă și deliberată a stării președintelui.

Declinul lui Biden a devenit tot mai evident, în special după ce procurorul special Robert Hur a publicat anul trecut un raport care îl descria pe președintele de 81 de ani ca fiind uituc și fragil.

Hur a decis să nu-l acuze pe Biden pentru păstrarea unor documente clasificate în garajul său din Delaware, argumentând că acesta „s-ar prezenta probabil în fața unui juriu ca un bătrân simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”.

Conform The Wall Street Journal, Biden nu putea nici măcar să repete replicile pe care i le dădeau consilierii în timpul pregătirii pentru interviul cu Hur.

Joe Biden was “sharp as a tack” six months ago now hes falling asleep with African leaders



pic.twitter.com/dURXgFqCzb — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) December 7, 2024

Măsuri extreme de protecție

Recomandări ANALIZĂ Scenariile pentru noul Guvern după suceala PSD în doar 16 ore

Echipa președintelui a luat măsuri fără precedent pentru a-l proteja pe Biden. Aceștia au anulat întâlniri importante pentru securitatea națională a SUA, invocând faptul că președintele Biden are „zile bune și zile proaste”, și au angajat un antrenor vocal care să îl ajute pe Biden în discursurile sale.

De asemenea, administrația Biden a desemnat alți oficiali în roluri ocupate, de obicei, de președintele Statelor Unite.

Another angle of Joe Biden repeatedly falling while trying to climb the stairs to air force one pic.twitter.com/wOyYRC2khk — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) March 19, 2021

Un strateg democrat bine conectat a confirmat că majoritatea puterii executive a lui Biden este „concentrată pe oameni care nu sunt vizibili public”, inclusiv consilierii săi Bruce Reed, Steve Ricchetti și Mike Donilon.

Exemple flagrante de mușamalizare scoase la iveală

Congresmenul Adam Smith, fost președinte al Comitetului pentru Servicii Armate, nu a putut lua legătura cu președintele înaintea retragerii dezastruoase din Afganistan din 2021 pentru a-și împărtăși îngrijorările serioase cu privire la plan.

Recomandări Ce se ascunde în spatele deciziei PSD de a renunța la negocierile pentru formarea guvernului

Când 13 militari americani și 170 de afgani au fost uciși, Smith a făcut comentarii critice public și a fost mustrat de secretarul de stat Antony Blinken. Biden l-a sunat în cele din urmă pentru a-i cere scuze, singurul apel pe care l-a primit în cei patru ani de mandat ai președintelui.

Personalul era îngrijorat de comparația dintre președintele Biden și soția sa, dr. Jill Biden, cu opt ani mai tânără, al cărei program încărcat și energic evidenția ritmul mai lent al soțului ei.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

Declinul, evident în dezbaterea cu Trump

La sfârșitul lunii iunie a acestui an, declinul mintal al lui Biden a fost expus în timpul dezbaterii cu Donald Trump. Gafe, bâlbâieli și priviri goale ale președintelui au umplut evenimentul televizat de o oră și jumătate.

Confruntarea cu Trump a determinat publicul și chiar democrații de rang înalt din Washington să-i ceară lui Biden să se retragă din cursa pentru realegere. La doar o lună după dezbatere, Biden și-a încheiat campania pentru Casa Albă și a susținut-o pe vicepreședinta Kamala Harris, care a fost învinsă decisiv de Trump pe 5 noiembrie.

Recomandări Elena Lasconi, reproșuri și condiții pentru PSD după ce Marcel Ciolacu a anunțat ieșirea din negocierile pentru Guvern: „Mint în continuare”

Asistenții trebuiau adesea să repete indicațiile pentru Biden la evenimente oficiale și de campanie.

Mai multe înregistrări l-au surprins pe președintele Biden primind bilețele cu instrucțiuni și detalii elementare despre unde să meargă, să se așeze și să privească.

Joe Biden awkwardly squats down and appears confused in the middle of D-Day ceremony. This is getting really bad.pic.twitter.com/2TOBZOzFrl — Owen Shroyer (@OwenShroyer1776) June 6, 2024

Echipa lui Biden l-a contactat chiar pe Jeffrey Katzenberg, un mogul de la Hollywood și copreședinte de campanie, pentru a găsi un antrenor vocal care să-i îmbunătățească vocea șovăitoare și slăbită.

Biden a fost protejat de consilieri superiori care au preluat roluri pe care alții considerau că ar trebui să le ocupe președintele, inclusiv consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan, consilierul senior Steve Ricchetti și șefa Consiliului Economic Național, Lael Brainard, precum și predecesorul acesteia.

O persoană care a asistat la ce s-a întâmplat cu Biden în ultimii patru ani a declarat pentru The Wall Street Journal că un grup mic de asistenți stătea aproape de el în permanență și îi oferea o „susținere intensă”.

„Era mereu înconjurat”

În același timp, asistenții de presă însărcinați cu compilarea știrilor au fost instruiți de personalul superior să omită orice relatări negative despre președinte.

Cercul protector în jurul lui Biden a fost întărit deoarece bătrânul și-a început mandatul la Casa Albă în apogeul pandemiei de COVID-19, iar personalul său a luat măsuri extinse pentru a se asigura că nu va contracta virusul.

Dar a fost conceput și pentru a preveni gafele lui Biden sau pașii greșiți care i-ar putea deteriora imaginea sau crea probleme pentru democrați.

Biden a fost un vorbitor public nedisciplinat de-a lungul carierei sale politice de peste 50 de ani. De asemenea, a fost bâlbâit în copilărie, fapt pe care îl citează adesea ca motiv pentru care se poticnea în cuvinte sau discursurile sale aveau o voce șovăitoare.

WATCH: Joe Biden stumbles, loses his train of thought, and has to signal to staff that he needs help.



pic.twitter.com/tc5HL6DImB — Kambree (@KamVTV) March 23, 2020

Nemulțumiri în rândul democraților

Biden își încheie mandatul lăsând un gust amar în gura partidului său pentru că a fost „egoist”. Mulți afirmă că s-a gândit doar la sine rămânând în cursa prezidențială din 2024 dincolo de punctul în care mai era apt pentru un alt mandat.

Alții sunt furioși din cauza deciziei sale de a-și grația fiul Hunter, în vârstă de 54 de ani, la începutul acestei luni pentru acuzațiile de infracțiune legate de minciuna pe un formular federal pentru achiziționarea unei arme de foc în 2018.

Democrații sunt îngrijorați că grațierea va oferi o scuză generală pentru președintele ales Trump de a emite grațieri pentru el însuși și familia sa.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News