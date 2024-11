Președintele Biden a anunțat la sfârșitul lunii iulie că va renunța la candidatura sa pentru realegere, în urma presiunilor crescute din partea colegilor democrați și a unei dezbateri dificile împotriva fostului președinte Trump, în iunie. De atunci, Biden a fost în mare parte absent de pe scena campaniei, în timp ce vicepreședinta sa, Kamala Harris, a apărut ca înlocuitoarea sa pe lista de candidați.

Partidul Republican este sinonim cu culoarea roșie, iar aceasta va fi folosită pe hărțile de pe ecran pentru a indica statele care îl susțin pe fostul președinte Trump. Alegerea vestimentară a primei-doamne a ridicat rapid semne de întrebare.

„Jill Biden poartă nuanța de roșu a GOP pentru a-și exprima votul. Joe Biden nu participă la petrecerea de vizionare a Kamalei Harris. Faceți calculele”, a postat influencerul conservator Ian Miles Cheong pe X.

Jill Biden is wearing the GOP's shade of red to cast her vote. Joe Biden is skipping the Kamala Harris watch party. Do the math. pic.twitter.com/5CFG9pDHSK — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2024

Mulți utilizatori de pe X au glumit că prima-doamnă a votat pentru Trump, pe fondul speculațiilor că familia Biden nu este mulțumită de modul în care președintele a fost forțat să își încheie campania de realegere.

Recomandări Mircea Geoană, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „România este, în continuare, un loc în care șmecherii par să se descurce mai bine” | EXCLUSIV

„Jill a purtat roșu intens la vot. Ca soție a unui politician democrat, nu are cum să nu știe cum arată asta. Biden și Jill sunt supărați”, a răspuns un utilizator pe X.

„Jill Biden poartă roșul MAGA pentru a vota astăzi”, a subliniat un altul.

Jill Biden has not gotten over the coup that removed her

That's a Trump vote right there pic.twitter.com/AKhFquk6E6 — Jim Hanson (@JimHansonDC) November 5, 2024

Did Jill Biden just vote for Donald Trump?



Wearing red while voting and knowing she will be photographed ... 🤨 pic.twitter.com/Lzc5GEfZZF — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 5, 2024

Jill Biden is wearing MAGA red and you're blackpilling? pic.twitter.com/pmr8EhjL80 — johnny maga (@_johnnymaga) November 5, 2024

In 2020, Jill Biden wore all navy blue to vote for president. 🔵



Today, she wore deep red. 🔴 https://t.co/Z2kdJE92zx pic.twitter.com/pP2tCfBlrg — American Small Business (@SaveUSASmallBiz) November 5, 2024

Recomandări LIVE TEXT | Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump, declarat câștigător în primele state-cheie

Jill Biden out in red today. Joe not attending Kamalas event tonight. Something is rotten in Denmark. pic.twitter.com/X1Uvd8RYjT — Link Lauren (@itslinklauren) November 5, 2024

Luna trecută, prima-doamnă a spus că soțul ei a luat decizia corectă când s-a retras din cursă. „Este timpul pentru ceva nou”, a declarat Biden pentru Deborah Roberts de la ABC News. „A fost decizia corectă”.

Rezultate Alegeri SUA – cine va fi noul președinte al Americii!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News