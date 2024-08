Imagini cu case și vehicule incendiate au apărut joi seară pe rețelele sociale, iar Ministerul palestinian al Sănătății a anunțat că un localnic în vârstă de 20 de ani a fost ucis, iar o altă persoană a fost grav rănită.

BREAKING | Over 100 Israeli settlers storm the village of Jit near the occupied West Bank city of Qalqilya and burn Palestinian homes and cars. Injuries reported. A critical bullet injury to the chest of a young man as a result of settlers shooting him, said the Red Crescent. pic.twitter.com/1Jm2lSljuV

BREAKING:



This is not Gaza.



This is the village of Jit in the occupied West Bank.



Armed Israeli settlers are on a rampage burning Palestinian homes and cars, and terrorizing Palestinian families in the middle of the night.



This is not self-defense. Its terrorism. pic.twitter.com/08wuQMGPrH