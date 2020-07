Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a declarat că numirea de astăzi a celor 22 de procurori europeni de către Consiliu este un pas important și necesar în operaționalizarea instituţiei. “Următorul pas este numirea procurorilor europeni delegați în fiecare stat membru participant la EPPO”, a precizat Kovesi pentru G4media.

Am început discuțiile cu autoritățile române privind numărul necesar de procurori europeni delegați din România. În aceste consultări am în vedere faptul că EPPO are o competență obligatorie, precum și faptul că Parchetul European a fost creat pentru a îmbunătăți nivelul actual de protecție al fondurilor europene.

