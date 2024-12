Cazul asasinării directorului UnitHealthcare - a fost găsit rucsacul suspectului. FBI oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru informaţii

Oficialii se concentrează acum pe stabilirea identităţii presupusului ucigaş al directorului firmei de asigurări medicale UnitedHealthcare, Brian Thompson, care a fost asasinat miercuri dimineaţă, în Manhattan.

Rucsacul presupusului criminal a fost găsit abandonat în Central Park, a declarat și a doua sursă, cu privire la anchetă.

Un purtător de cuvânt al NYPD a spus că rucsacul găsit în Central Park este tratat ca un cadavru, fiind foarte atenți să nu deterioreze nicio dovadă potențială. Totul „încă trebuie procesat”.

Niciun ofițer nu a pus mâna pe rucsacul găsit

Rucsacul a fost preluat de o mașinărie, niciun ofițer nu a pus mâna pe el, pentru că ar putea exista niște dovezi ADN acolo.

Anchetatorii au recuperat până acum probele ADN din obiectele găsite la fața locului și le-au predat unui laborator pentru testare, potrivit unui înalt oficial al forțelor de ordine, informat cu privire la anchetă.

Probele trimise pentru testare provin dintr-o sticlă de apă, pe care poliția crede că ucigașul a cumpărat-o și din care ar putea să fi băut cu puțin timp înainte de a-l ucide pe Thompson, și dintr-un telefon mobil găsit la fața locului, care ar putea conține ADN de celule de contact sau de piele, a spus oficialul.

Principala prioritate pentru anchetatori este identificarea bărbatului înarmat, mai spun oficialii.

Detectivii cred că ucigașul șefului UnitedHealthcare a plecat din New York

Detectivii au precizat că au „motive să creadă” că persoana responsabilă pentru uciderea bărbatului a părăsit orașul New York, potrivit comisarului de poliție Jessica Tisch.

Anchetatorii lucrează acum pentru a depista posibilul loc în care se află suspectul, folosind mii de piste de investigaţie.

De asemenea, se folosește și tehnologia de recunoaștere facială, şi examinarea urmelor de ADN care ar putea ajuta la găsirea criminalului, au declarat persoanele informate, cu privire la anchetă.

Criminalul ar fi putut folosi o armă silențioasă, menită să ucidă de aproape

Totodată, anchetatorii analizează posibilitatea ca bărbatul înarmat care l-a ucis pe Brian Thompson, directorul general al UnitedHealthcare, să fi folosit ceea ce se numeşte o armă veterinară.

Este vorba despre o armă de foc mai mare, folosită în ferme şi ranch-uri, a declarat Joseph Kenny, şeful detectivilor din cadrul Departamentului de Poliţie din New York, pentru The New York Times.

Dacă un animal trebuie să fie eutanasiat, poate fi împuşcat, fără ca arma să producă un zgomot mare, a explicat Kenny.

Practic, este practic o armă silenţioasă, cu un cartuş semnificativ, de 9 milimetri, şi este menită să ucidă de aproape.

Ea este destinată medicilor veterinari pentru a ucide un animal împuşcându-l în cap sau într-un loc care va fi fatal.

FBI dă o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații despre suspect

Şi FBI contribuie la ancheta privind uciderea directorului executiv al UnitedHealthcare, oferind o nouă recompensă de până la 50.000 de dolari pentru „informaţii care conduc la arestarea şi condamnarea persoanei responsabile”.

Majorarea recompensei vine la câteva zile după ce NYPD Crime Stoppers anunţase o recompensă de până la 10.000 de dolari.

FBI a publicat, de asemenea, un afiş cu imagini ale suspectului.

„Căutăm ajutorul publicului în identificarea suspectului necunoscut responsabil de omucidere”, a declarat FBI într-un comunicat de presă.

Fotografii de pe camere de supraveghere, în care apare un bărbat care zâmbeşte şi pe care poliţia îl consideră ca fiind suspectul, ar putea oferi un indiciu semnificativ.

Acesta şi-a dat jos masca pe care o avea pe faţă în timp ce părea să flirteze cu o angajată a unui hostel din New York.

Ce se știe despre cel care l-a ucis pe șeful UnitedHealthcare

Pe de altă parte, anchetatorii au transmis că au „motive să creadă” că persoana suspectă de uciderea lui Brian Thompson a părăsit oraşul New York, potrivit comisarului de poliţie Jessica Tisch.

Suspectul a călătorit cu un autobuz la New York înainte de a comite asasinatul.

Autorităţile au mai spus că suspectul a folosit un permis de conducere fals din New Jersey, pentru a se caza într-un hostel din Upper West Side.

