„Am preferat să nu scriu sau comentez la cald despre subiectul celor doi tineri părinți care trec acum, în Danemarca, printr-o experiență foarte dureroasă. Cazul e ultramediatizat, dar pentru că eu cunosc în amănunt despre ce e vorba, pentru că m-am implicat și pentru că eu consider că sunt absolut necesare niște precizări, îmi permit să scriu aceste rânduri”, a explicat Alin Stanciu, în postarea sa de pe Facebook.

El recunoaște că mesajul său este „subiectiv”, dar se bazează „pe ce știu, am văzut, am citit, am scris, am făcut și am aflat eu”.

„Cei doi soți acuză că problemele ar fi început de la momentul declanșării travaliului Soranei și că asta ar fi putut afecta nașterea și fătul. Asta apare în povestea lor. Ce nu apare este faptul că sarcina ei a fost monitorizată, că moașa care urma să supravegheze copilul ce urma să se nască luase contact cu ei cu mult înainte de naștere. Asta este practica în Danemarca, moașele sunt zonale și au o evidență a gravidelor. Ele sunt personal cu rol social aflate în subordinea primăriei și au pregătire medicală. Sunt evaluate și primesc punctaje oferite de fiecare familie pe care o asistă. Cel mai mic semn de întrebare sau de nemulțumire a unei familii e atent analizat și poate duce la suspendarea ei din activitate”, puncează Stanciu.

„Nimeni nu pleacă dintr-un spital fără o atentă investigare”

„Se induce din povestea lor sentimentul că moașa nu și-a dat interesul și nu și-a manifestat atenția față de copil, în cele 5 săptămâni. Moașa nu vine când o chemi, moașa vine oricând crede ea că e necesar (uneori enervant de des, o spun din experiență) și dacă nu ești de acord cu comportamentul/ atitudinea ei semnalezi la primărie și, în maximum 34 de ore, se verifică plângerea ta”, mai spune românul.

Recomandări Altfel despre AUR. Sau ce se întâmplă când explodează facturile, demonizezi ani în șir stânga și presari niște BOR de tip vechi

„După un travaliu anormal de lung (două zile, nu știu cât e de greu sau potențial dăunător fătului) Sorana a născut la spital spital. Bebelușul a primit o notă bună la naștere (povestea familiei nu spune cât). Ca unul care am avut de-a face cu sistemul medical danez pot să vă spun că nimeni nu pleacă dintr-un spital fără o atentă investigare și fără acordul unei echipe de medici”, adaugă Alin Stanciu.

Îmi este astfel greu să cred că micuțul Mathias a părăsit spitalul cu probleme de sănătate nedetectate. Îmi este la fel de greu să cred că astfel de probleme medicale precum cele detectate la ajungerea părinților cu bebelușul la spital pot apărea și se pot dezvolta brusc și rapid. Alin Stanciu:

„Am mai înțeles din povestea familiei că, la solicitarea lor, ambulanța a refuzat sau a întârziat să vină. Sønder Omme, localitatea unde locuiau cei doi, este la maxim 30 de minute de mers cu mașina de o localitate mai mare cu spital și unitate de primiri urgențe. Nu este o practică, dar nici nu este anormal sau interzis să te duci singur cu mașina la spital, dacă ai probleme care nu mai suportă amânare”, prezicează românul stabilit în Danemarca.

Drama din noaptea în care furtuna Malik a fost la apogeu

Ionuț și Sorana au invocat probleme de sănătate ale copilului și au cerut ambulanță în noaptea în care furtuna Malik, care a lovit recent Danemarca, a fost la apogeu. A fost o situație deosebită în care toate resursele medicale, de pompieri, de poliție au fost solicitate la maximum.

Recomandări „Ceva s-a rupt în Canada”. Protestul camionagiilor arată un succes neobișnuit al populiștilor radicali din această țară, spun experții

„Tot povestea spune (cea relatată ulterior de către familia extinsă) că, la primul spital la care au ajuns, medicii au spus că problemele copilului sunt cauzate încă de la naștere. După examinarea la spitalul din Esbjerg, cel mai mare oraș de pe coasta de vest, un fel de Oradea, dacă vreți, copilul a fost trimis la cel mai prestigios spital pediatric, Odense Universitetshospital, aflat la 140 kilometri distanță. Dacă în condiții de furtună severă medicii au luat decizia să-l trimită la Odense cu ambulanța (evident că elicopterul nu putea zbura), asta înseamnă că starea copilului era foarte gravă”, punctează Stanciu.

Diagnosticul devastator și procedura-standard

La Odense, medicii au făcut investigații suplimentare și au pus micuțului Mathias un diagnostic devastator pentru orice minte umană, potrivit raportului poliției, citat de cotidianul Berlingske Tidende: „Traumatism cranian, hemoragie cerebrală și acumulări suspecte în spatele globilor oculari”.

Recomandări A fost „primarul care ne-a scos din praf și ruine”. Azi e „președintele care ne-a mințit”. Cum e văzut Klaus Iohannis acum din Sibiu

Ducă ce a discutat, în ultimele zile cu zeci de medici, avocați și mămici din Danemarca, Alin Stanciu explică pocedura-standard în astfel de cazuri:

medicul informează părinții (care se aflau la spital ) despre problemele de sănătate constatate la copil și posibile cauze, între care și neglijențe sau manipulări greșite ale bebelușului care să fi dus la producerea acestor probleme de sănătate.

meidicii anunță poliția, conform obligațiilor legale pe care le au, și un echipaj format din obligatoriu un bărbat și o femeie (dacă în cauza semnalată este implicată o persoană se sex feminin ) se prezintă la spital.

polițiștii au o discuție cu medici și apoi una cu părinții împreună cu medicii, încercând să afle posibila cauză a leziunilor constatate asupra copilului.

„Părinți au negat orice posibilă vină pentru starea copilului, moment în care, tot conform legii, poliția îi consideră principalii suspecți pentru punerea în pericol a vieții unui minor”, spune Alin Stanciu.

În Danemarca, atunci când este vorba despre infracțiuni asupra unui minor, nu există masuri blânde sau medii, se aplică cele mai aspre măsuri posibile. Așa este legea și așa funcționează sistemul. Alin Stanciu:

De ce sunt investigați separat

Cei doi părinți au fost reținuți de către poliție și a doua zi au fost prezentați unui judecător cu propunerea de arest preventiv pentru 30 zile. Judecătorul a decis punerea lor sub stare de arest, considerând că există suspiciuni rezonabile că unul dintre ei ar fi putut cauza starea de sănătate care a pus în pericol viața copilului.

„Până la finalizarea anchetei poliției, ei nu mai au voie să se apropie de copil. Prezumția de nevinovăție funcționează. Suntem în faza de anchetă. Următorul pas este audierea lor (tot de către judecător, în spatele ușilor închise)”, precizează Alin Stanciu.

Ionuț și Sorana Rotundu se află în locuri diferite de arest și au primit avocat din oficiu care să le reprezinte interesele. În relația cu avocații, cu poliția sau cu instanța, ei beneficiază obligatoriu de translator autorizat.

Cei doi sunt acuzați separat pentru că se prezumă că unul, oricare dintre ei a pus viața copilului în pericol, nu amândoi împreună. Deci chiar dacă e un singur copil în cauză, sunt doi suspecți, două cauze diferite, două procese diferite, doi avocați, explică Alin Stanciu.

„Știu că nu i-ar fi făcut rău intenționat copilului”

„Ei au avut dreptul pe perioada stării de reținere și ulterior a celei de arest să ia legătura cu familia sau alți apropiați. Poliția a avut obligația să informeze Ambasada României. Acest lucru s-a întâmplat marți, 1 februarie”, spună rezidentul român din Danemarca.

Despre prezumtiva lui repatriere o să spun doar atât. Câtă vreme nu avem o decizie definitivă în acțiunile juridice deschise asupra celor doi părinți, statul danez (printr-un asistent maternal calificat) decide exclusiv și discreționar ce se întâmplă cu copilul. Alin Stanciu:

În final, Stanciu transmite un mesaj de încurajare pentru soții îndurerați: „Nu sunteți singuri! Johnny și Sorana, nu uitați că tot ce nu te doboară vă face mai puternici. Dacă sunteți nevinovați, fiți absolut convinși că totul o să fie bine. Dacă în orice fel, din neatenție sau neștiință, s-ar fi putut ca din cauza voastră Mathias să fi avut de suferit, felul în care vă comportați și acționați acum e hotărâtor în ce privește viitorul vostru și al copilului. Eu știu că sunteți doi oameni buni care sub nici o formă nu i-ar fi făcut rău intenționat copilului. Sper din tot sufletul ca Mathias så fie bine, să crească și să fie pentru voi bucuria pe care atât de mult v-o doriți”.

„Danemarca nu fură copii românilor”

Și are un mesaj pentru românii din de acasă: „Această națiune a ajuns aici datorită legilor, regulilor, poporului ei și modului în care funcționează societatea daneză. Puteți să nu fiți de acord cu ele, dar rezultatele la care au ajuns ei dovedesc că acestea sunt bune și corecte. Danemarca nu fură copiii românilor! Probleme ca cea despre care vorbim pot avea aici și polonezii și chinezii și danezii, în aceași proporție. Se întâmplă cazuri, dar ele sunt excepții, nu regulă”.

Bunicii materni din Vaslui pot prelua copilul din Danemarca asupra căruia autoritățile daneze au instituit măsura de plasament temporar, a anunțat marți, 8 februarie, Gabriela Firea, ministrul familiei.

Într-o declarație pentru Libertatea, încredințată luni, după ce a discutat cu părinții, ambasadorul Alexandru Grădinar a spus că cei doi au fost informați de starea de sănătate a bebelușului lor, care se află acum în afara oricărui pericol de moarte.

Tot luni, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, Gabriela Firea, a anunțat că instituția pe care o conduce a solicitat oficial autorităților daneze să permită aducerea în România a bebelușului internat în Danemarca, când starea sa de sănătate o va permite.

Luni seară, MAE a transmis că certificatului de naștere danez al copilului a fost înregistrat în registrele de stare civilă române, apoi a fost emis pe numele celui mic certificatul de naștere românesc.

Foto: Facebook

PARTENERI - GSP.RO Obscenitatea unui mare director. Ce le făcea angajatelor. Imaginile indecente care au stârnit indignare

Playtech.ro Ce s-a întâmplat cu ginerele lui Vladimir Putin după ce și-a înșelat soția. Lovitura a fost dură!

Observatornews.ro Garsoniera de 11 metri pătraţi din Cluj s-a închiriat. Cât va plăti persoana care se va muta acolo

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2022. Capricornii sunt dispuși să facă eforturi mari pentru a ajunge la o înțelegere cu cei dragi

Știrileprotv.ro Momentul în care un polițist este bătut de un interlop în fața colegilor lui. VIDEO

Telekomsport O tânără speranţă a ţării în sport întreţine relaţii intime pentru bani: "Când i-am spus mamei, a fost şocată". Punctul critic i-a schimbat viaţa

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos