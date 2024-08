Fostul monarh, acum în vârstă de 83 de ani, a fost fotografiat ieri, 17 august, făcând cumpărături la piața în aer liber din Cahors, în apropiere de Palatul Cayx, unde locuiește. Însoțită de gărzile de corp, Margrethe a II-a a Danemarcei s-a plimbat liniștită printre tarabe, căutând produse tradiționale franțuzești.

Ea a cumpărat pâine, brânzeturi, miere, mezeluri și pateuri, apoi a intrat și într-o mercerie, unde s-a uitat la accesorii pentru cusut, tricotat și croșetat.

Palatul Cayx, aflat în apropierea pieței, este reședința de vară a familiei regale daneze și este situat în districtul viticol Cahors din sudul Franței. Regina Margrethe și prințul consort Henrik, care a murit în 2018, au achiziționat castelul și domeniul în 1974.

Încoronată în 1972, Regina Margrethe a II-a a Danemarcei și-a anunțat în mod neașteptat abdicarea într-un discurs televizat de Anul Nou, pe 31 decembrie 2023, iar abdicarea a devenit efectivă pe 14 ianuarie 2024. Regina a domnit 52 de ani și a fost urmată la tron de fiul ei cel mare, prințul moștenitor Frederik, care a devenit regele Frederik al X-lea.

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau