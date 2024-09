Pentru a realiza un clasament al celor 89 de țări enumerate, U.S. News and World Report, compania globală de marketing și servicii de comunicare WPP și Wharton School of the University of Pennsylvania au chestionat aproape 17.000 de oameni din întreaga lume în perioada 22 martie – 23 mai 2024.

Cele mai bune țări pentru calitatea vieții au fost evaluate în funcție de următoarele criterii:

Accesibilitate Siguranță

Piața muncii

Stabilitate economică

Familie

Egalitatea veniturilor

Stabilitate politică

Sistemul de învățământ public

Sistemul de sănătate publică SUA nu au prins top 10

De menționat că în top 10 nu sunt incluse Statele Unite ale Americii.

SUA au avut valori slabe în variabilele folosite pentru a clasa cele mai bune țări în ceea ce privește calitatea vieții – locul 57 pentru accesibilitate și locul 49 pentru țările considerate nebirocratice, a susținut Elliot Davis, reporter la U.S. News and World Report, pentru CNBC.

„S-au descurcat destul de bine când vine vorba de o piață a muncii bună, sunt pe locul 13”, susține Davis. La finalul analizei privind toate criteriile, SUA s-au clasat pe locul 22.

Tensiunile din SUA privind calitatea vieții – aspect pe care mizează inclusiv Donald Trump și Kamala Harris în dezbaterile politice – sunt confirmate și de raport. „În ceea ce privește percepțiile, SUA nu sunt considerate ca oferind o calitate a vieții la fel de bună pentru oamenii săi ca alte țări”.

Recomandări Șefa ANM, despre ciclonul care lovește România: „O prăbușire a regimului de temperaturi”. Zonele vizate de furtuni și ploi puternice

Salt important pentru Danemarca. A devenit liderul clasamentului, după ce în 2023 se clasa pe 4

Cea mai importantă creștere o cunoaște Danemarca. Țara din nordul Europei a urcat de la locul 4 în 2023, pe primul loc în clasamentul din acest an.

„Danemarca este o țară care în general are rezultate bune în subclasamente în domenii precum educația, sănătatea, stabilitatea politică, stabilitatea economică și multe altele”, spune Davis.

„Danemarca este văzută ca un loc care oferă foarte bine cetățenilor săi și oferă o calitate înaltă a vieții rezidenților săi”, este explicația oferită pentru poziția pe care o ocupă.

Deși oamenii din Danemarca plătesc unele dintre cele mai mari taxe din lume – până la jumătate din venitul lor – acest lucru este echilibrat de faptul că cea mai mare parte a asistenței medicale din țară este gratuită, îngrijirea copiilor este subvenționată, studenții nu plătesc școlarizare și primesc granturi pentru a acoperi cheltuielile în timpul studiilor. Seniorii țării primesc pensii și sunt asigurați cu ajutoare de îngrijire.

Aproximativ 84% dintre expații din Danemarca sunt mulțumiți de echilibrul dintre viața profesională și viața privată, comparativ cu o medie globală de 60%.

Recomandări Ce am putut afla din scandalul PNL-PSD: întârzieri mari ale PNRR, proastă absorbție a fondurilor europene și o economie prost gestionată

În Raportul Fericirii Mondiale din acest an, Danemarca s-a clasat, de asemenea, pe locul 2 cu cea mai fericită țară la nivel global.

Clasamentul se datorează parțial nivelului său de egalitate și simțului responsabilității pentru bunăstarea socială, potrivit site-ului oficial al țării. Acestea sunt două lucruri care sunt strâns legate de fericire, potrivit World Happiness Report.

Top 10 țări din lume pentru calitatea vieții

Canda, Olanda sau Noua Zeelandă sunt printre țările care completează tabloul primelor 10 țări unde e cel mai bine să trăiești. De remarcat că topul este dominat de țările din Europa.

Top 10

Danemarca

Suedia

Elveţia

Norvegia

Canada

Finlanda

Germania

Australia

Olanda

Noua Zeelandă

Suedia a coborât de pe primul loc pe locul al doilea în lume pentru calitatea vieții în acest an.

Ca și Danemarca, Suedia oferă rezidenților asistență medicală gratuită și educație universitară. Oamenii țării se laudă cu una dintre cele mai lungi speranțe de viață, cu o vârstă medie de 82,8 ani, potrivit CIA World Factbook.

Davis spune că, deși Suedia a căzut în clasament anul acesta, a avut rezultate bune la alte categorii. S-a clasat pe locul 2 pentru grija față de drepturile omului și mediu. Țara a primit, în schimb, un punctaj inferior privind accesibilitatea.

Recomandări Proiectele-fantomă ale industriei autohtone de armament. Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Vorbim despre fonduri foarte mari”

Suedia oferă, de asemenea, o politică unică de concediu parental. Părinții au dreptul la 480 de zile de concediu plătit atunci când se naște sau adoptă un copil, iar dacă sunt doi părinți, fiecare are dreptul la 240 din acele zile.

Costul vieții în Suedia este, în medie, cu 9,4% mai mic decât în ​​Statele Unite, în timp ce închirierea este cu 47,5% mai mică, potrivit Numbeo.

Davis a subliniat, de asemenea, că Suedia este una dintre cele patru țări din regiunea nordică care s-a clasat în primele 10 ale listei din acest an.

„Regiunea este percepută ca oferind o înaltă calitate a vieții oamenilor lor”, susține Davis.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News