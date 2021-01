September 4, 2020, Montpellier, Occitanie, France: Guillaume BONNEFONT/IP3, Montpellier, France le 4 septembre 2020. Le nouveau Centre drive de depistage du Covid 19 installe au domaine d O gere par les pompiers et la croix rouge de l herault. Depuis que l Herault a ete place en zone rouge, les centres de depistage ne desemplissent pas. accessibles a tous, ces centres de depistage permettent de se faire tester, sans ordonnance, sans rendez vous et gratuitement..The new Drive Center for Covid 19 screening installed at Domaine d'O, managed by firefighters and the Herault Red Cross. Since the Herault was placed in the red zone, the screening centers are full. Accessible to all, these testing centers allow testing, without a prescription, without an appointment and free of charge. (Credit Image: © Guillaume Bonnefont/IP3 via ZUMA Press)