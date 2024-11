În contextul luptei strânse dintre Kamala Harris și Donald Trump, sondajul reprezintă o surpriză. În momentul în care l-a înlocuit pe Joe Biden pentru alegerile prezidențiale, Kamala Harris se afla în spatele lui Trump cu peste 4%.

Sondajul a fost realizat în statul Iowa, iar firma este neafiliată unei tabere. Trebuie menționat, însă, că Iowa nu face parte dintre statele oscilante, care sunt considerate cele mai importante, și este prognozat ca fiind „roșu” – adică repulican.

Statul Iowa (Midwest) nu este unul dintre cele șapte state indecise – Michigan, Wisconsin și Pennsylvania, respectiv Georgia, Carolina de Nord, Nevada și Arizona.

Femeile au propulsat-o pe Kamala Harris pe primul loc

Firma care a făcut sondajul a observat că poziția Kamalei Harris este datorată în mare parte femeilor, mai ales cele în vârstă sau independente politic. 57% dintre această categorie a votat-o pe candidata democrată față de 29%, cât are Donald Trump.

Femeile din Iowa, indiferent de vârstă sau alte criterii, o preferă în mare măsură pe Harris în locul lui Trump, cu 56% la 36%, în timp ce bărbații îl susțin pe Trump cu 52%, notează și CNN.

55% dintre alegătorii cu vârsta de 65 de ani sau mai în vârstă o susțin pe Harris, în raport cu 36% Trump. Cei tineri, însă, în mod aproximativ egal, 46% Harris vs 44% Trump.

După datele actuale, Trump pare că a pierdut Iowa. Mai ales că 9 din 10 alegători potențiali afirmă în noul sondaj că s-au decis asupra candidatului (91%). Doar 7% au spus că ar putea fi convinși să își schimbe decizia, iar 2% nu au ales încă un candidat.

Desfășurat între 28 și 31 octombrie, sondajul pe 808 alegători potențiali include persoane care au votat deja sau spun că urmează să voteze. Are o marjă de eroare de plus sau minus 3,4 puncte procentuale și a fost efectuat de Selzer & Co, o firmă condusă de Ann Selzer, un sondator bine cotat.

În 2020, Trump a câștigat în Iowa

În 2020, Donald Trump a câștigat Iowa, un stat cu doar șase electori din 538, la o diferență de peste opt puncte procentuale.

„Există marje de eroare, iar sondajele pot fi foarte diferite; și deși mă îndoiesc că Harris va câștiga în Iowa, totuși Selzer este apreciat, iar o cursă în interiorul marjei în Iowa nu este imposibilă, în special dacă modificările târzii în favoarea lui Harris sunt reale”, a apreciat editorialistul Philip Bump de la Washington Post.

Selzer este cel mai bine cotat sondaj printre cele naționale din SUA realizate de Nate Silver, unul dintre experții din SUA cu o încredere foarte mare în raport cu publicul.

„În lumea în care Harris câștigă Iowa, probabil că face curățenie și în altă parte din vestul mijlociu, în special în Michigan și Wisconsin, caz în care este deja este un fapt aproape cert că va câștiga colegiul electoral”, a scris Silver pe site-ul său.

