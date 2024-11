Cu mult timp înainte de a afla despre Casa Albă, Kamala Harris și Donald Trump au fost fotografiați în copilărie. Candidata democrată, Kamala Harris, și-a petrecut primii ani de viață în Oakland, California. Împreună cu sora sa, Maya, au fost crescute în principal de mama lor de origine indiană, Shyamala Gopalan Harris, cercetător în domeniul cancerului și activistă socială.

Candidatul republican, Donald Trump, a fost crescut în cartierul Queens din New York.

Tatăl lui Trump, Fred Trump, a fost fiul unor imigranți germani. Mama sa, Mary Anne MacLeod Trump, a fost născută în Scoția. Aceștia l-au înscris la Academia Militară din New York, la vârsta de 13 ani.

Kamala Harris a petrecut cinci ani la liceu în Montreal, Canada. Mama sa a obținut acolo un post de profesor la Universitatea McGill. S-a înscris ulterior la colegiul istoric Howard University din Washington, DC.

Donald Trump a spus că cei cinci ani pe care i-a petrecut la academie, care au început în 1959, i-au oferit pregătire militară și i-au modelat abilitățile de leadership. A evitat ulterior participarea în Războiul din Vietnam, din cauza unor amânări: patru din motive academice și una din cauza unor pinteni osoși.

Kamala Harris a fost învățată încă de mică, de mama sa, care este importanța mișcării pentru drepturile civile. A participat la Marșul pentru Libertate Martin Luther King Jr. în Washington, în 2004.

După obținerea diplomei la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania, Trump a devenit favorit pentru a-i succeda tatălui său la conducerea afacerii de familie.

Kamala Harris s-a întors în California, unde a avansat rapid în sistemul de justiție penală al statului. A ocupat funcția de procuror general și a folosit acel avânt pentru a candida cu succes pentru Senatul SUA în 2016.

În aceeași perioadă în care ea a intrat în Congres, Trump pășea pentru prima dată în Casa Albă, uimind lumea prin înfrângerea lui Hillary Clinton.

După trei ani, Harris a condus o campanie prezidențială. A fost aleasă de câștigătorul cursei democrate, Joe Biden, ca parteneră de candidatură. Au făcut o echipă câștigătoare, Trump și Mike Pence fiind învinși.

Sfârșitul președinției lui Trump și începutul mandatului Biden-Harris au fost marcate de carantine Covid, mandate de purtare a măștii și tulburări sociale în urma uciderii lui George Floyd de către poliție în Minneapolis.

Kamala Harris a întâmpinat dificultăți în a-și pune amprenta ca vicepreședintă. În anul 2022 și-a găsit vocea, atunci când Curtea Supremă a SUA a pus capăt dreptului constituțional la avort.

Președintele Joe Biden a fost încântat ca ea să devină susținătoarea mișcării proavort a Casei Albe.

Donald Trump a fost cel care a făcut Curtea Supremă mai conservatoare, pregătind calea pentru hotărârea în privința avortului.

În timpul mandatului în Biroul Oval, el a scos SUA din acordul climatic de la Paris. De asemenea, a luat măsuri pentru reducerea imigrației.

Prima vizită internațională a Kamalei Harris ca vicepreședintă a fost în Guatemala, în anul 2021, ca parte a responsabilităților sale de a reduce numărul de migranți din America Latină care ajung la granița de sud a Americii cu Mexicul.

În ceea ce privește problemele de politică externă, care au dominat mandatul său, includ războaiele din Ucraina și Gaza, precum și retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan.

Prima vizită a lui Donald Trump în străinătate ca președinte a fost în anul 2017, în Arabia Saudită. Acesta susține politici izolaționiste, care presupun desprinderea țării de conflictele externe și promovarea industriei americane.

Kamala Harris este căsătorită cu Doug Emhoff. Acesta face campanie în mod regulat în numele ei. Este mamă vitregă – sau „Momala”, cum îi place să spună, pentru copiii lui Emhoff din prima căsătorie.

Look who @KamalaHarris and I spotted at the opening of the Biden-Harris HQ.



Diferite persoane din familia lui Trump au jucat roluri în cariera sa politică, deși aparițiile soției sale, fosta Primă Doamnă Melania Trump, în campania din 2024 au fost limitate.

Prima sa soție a fost Ivana. Cu aceasta, Donald Trump a avut trei copii Donald Jr, Ivanka și Eric. A avut o fiică, Tiffany, cu a doua soție, Marla Maples. S-a căsătorit cu a treia soție, Melania, în 2005, cu care are un fiu, Barron.

Kamala Harris a intrat în cursa prezidențială din 2024 relativ târziu în proces, înlocuindu-l pe Joe Biden, care s-a retras. A făcut istorie ca prima femeie de culoare și de origine asiatică, ce a condus un bilet prezidențial al unui mare partid și a susținut un discurs la Convenția Națională Democrată din Chicago, Illinois.

Donald Trump a obținut, în aceleași alegeri, distincția rară de a primi o a treia nominalizare prezidențială din partea partidului său. A vorbit la Convenția Națională Republicană din Milwaukee, Wisconsin, purtând un bandaj la ureche după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat în timpul campaniei.

