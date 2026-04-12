Milostenia și simbolistica alimentelor de Paște

Obiceiul de a împărți alimente în prima zi de Paște se păstrează cu sfințenie în multe comunități. În Sâmbăta Mare, credincioșii pregătesc coșurile cu bucate, pe care le aduc la biserică pentru sfințire în noaptea de Înviere. Acestea sunt apoi împărțite în amintirea celor decedați.

„Printre alimentele oferite cel mai frecvent de Paște se remarcă ouăle roșii, cozonacul și pasca, considerate simboluri esențiale ale sărbătorii și credinței. Totuși, în funcție de obiceiurile locale și de tradițiile fiecărei zone, credincioșii pot împărți și mâncăruri pregătite pentru masa festivă, precum friptură de miel, ciorbă, drob sau alte preparate tradiționale, alături de vin sau apă, aducând astfel bucurie și binecuvântare celor dragi”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu.

Aceste daruri, însoțite de o lumânare aprinsă, simbolizează lumina, speranța și comuniunea spirituală specifică sărbătorilor pascale.

Masa festivă: Tradiții culinare de Paște

După participarea la slujba de Înviere și întâmpinarea dimineții cu tradiționalul salut „Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!”, familiile se reunesc pentru masa festivă. Friptura de miel, ciorba și drobul sunt doar câteva dintre bucatele care amintesc de ideea de sacrificiu și de reînnoirea spirituală.

Ouăle roșii, simbol al vieții și al renașterii, sunt un alt element central al mesei pascale. Culoarea lor, care evocă sângele vărsat de Hristos pe cruce, și obiceiul ciocnirii lor sunt gesturi care aduc bucurie și întăresc legăturile de familie.

De asemenea, pasca și cozonacul, alături de alte prăjituri tradiționale, completează ospățul. În funcție de regiune, meniul poate include și alte mâncăruri din carne, brânzeturi sau smântână, acestea reflectând bogăția și diversitatea tradițiilor culinare românești.

Semnificația Învierii Domnului în credința ortodoxă

Pentru creștinii ortodocși, Învierea Domnului nu este doar un moment de sărbătoare, ci și unul de profundă reflecție spirituală. Potrivit învățăturilor creștine, această zi simbolizează triumful vieții asupra morții și deschiderea drumului către mântuire și viață veșnică.

Astfel, Paștele rămâne un prilej de celebrare a credinței, a solidarității și a legăturilor familiale, oferind o oportunitate de a reflecta asupra valorilor fundamentale care unesc comunitățile, indiferent de vremuri.

