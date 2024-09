Războiul din Ucraina înseamnă și o cursă a înarmării între Kiev și Moscova, al cărei rezultat ar putea determina câștigătorul. Această teză a fost susținută de fostul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, într-un interviu acordat în noiembrie anul trecut, reamintește ziarul francez La Voix du Nord.

„Adevărul este că vedem tot ceea ce face inamicul și el vede tot ceea ce facem noi”, a explicat generalul Zalujnîi eșecul contraofensivei prin care conducerea de la Kiev promitea alungarea invadatorilor ruși inclusiv din Crimeea. „Pentru a ieși din acest impas, avem nevoie de ceva nou, precum praful de pușcă inventat de chinezi și pe care încă îl folosim pentru a ne omorî”, a subliniat fostul comandant-șef al armatei ucrainene. Fără această inovaţie, în opinia sa, războiul ar putea dura mult timp de-acum încolo.

Confruntată cu un agresor net superior, Ucraina a fost presată să inoveze pentru a-i rezista și eventual pentru a-l alunga din teritoriul său. Unul dintre cele mai mari succese ale sale a fost neutralizarea Flotei Ruse din Marea Neagră și forțarea acesteia să părăsească Crimeea, anexată ilegal de Moscova în martie 2014.

Pe uscat, ucrainenii au inovat cu roboți mici care fie manevrează mine, fie efectuează evacuări medicale. În plus, armata ucraineană a construit mii de dispozitive mici capabile să arunce grenade sau obuze în direcția soldaților ruși, provocând mii de pierderi în rândurile inamicului din februarie 2022 încoace.

Dar armata ucraineană pare să folosească o nouă încărcătură pentru dronele sale, și anume termitul incendiar. Este vorba de un amestec sub formă de pulbere, format din oxid de fier și aluminiu, însă pot exista și alți componenți. Când ia foc, acest amestec ajunge până la o temperatură de 2.200 de grade Celsius. Practic, poate topi oțelul, explică La Voix du Nord.

De câteva luni încoace, armata ucraineană distribuie videoclipuri în care grenade cu termit distrug vehicule blindate. Focul este atât de puternic încât o singură grenadă este suficientă pentru a distruge ținta. Recent, Ucraina pare să fi găsit și o altă utilizare pentru termitul incendiar.

An Ukrainian drone of drone group 'No Chance' drops burning thermite at a windbreak reportedly occupied by Russians. pic.twitter.com/fnJT5Bb1zP