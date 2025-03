Robotul nu a putut trece neobservat nici de forțele de ordine din Piața Victoriei. Jandarmeria a transmis că robotul era manevrat de la distanță de un bărbat, care a făcut reclamă firmei ce apărea pe tricoul cu care era îmbrăcat robotul.

„Bărbatul, cu vârsta de 31 de ani, a precizat faptul că nu a participat la adunarea publică și a venit în Piața Victoriei pentru a face reclamă unei firme al cărei nume era inscripționat pe tricoul afișat de robot. Menționăm faptul că nu a fost constatată nicio încălcare a cadrului legal în vigoare, motiv pentru care nu au fost aplicate măsuri coercitive”, a transmis Jandarmeria.

Prezența robotului în Piața Victoriei a fost comentată pe rețelele de socializare: „A venit și Georgescu la protest” sau „Hai că la asta nu ma așteptam! O fi mai ieftină reclama de acest tip sau se merge pe extravagantă?”, a spus o internaută, în timp ce altcineva a scris: „Cel mai greu, am înțeles, este cu mișcările fine (dat mâna, cum ar veni). Pe cealaltă parte a pieței nu era asa hazliu, nicio întâlnire cu cyborgi”.

Bărbatul care a dirijat robotul a răspuns: „Nu știu, frate, eu doar am fost acolo cu roboțelul gingaș. Am alt video în care s-a luat puțin de mine. De înțeles, ne-am înțeles, și într-un an, doi o să conviețuim cu noile specii apărute”.

Robotul, care s-a plimbat prin zona aglomerată, a atras toate privirile. A vorbit cu oamenii, le-a făcut cu mâna și a stat la fotografii.

