„Am luat act de apelul (…) președintelui american, domnul Trump, pentru a cruța viața personalului militar al armatei ucrainene blocat de trupele rusești în regiunea Kursk”, a declarat Putin la începutul unei reuniuni cu Consiliul de Securitate al Rusiei.

Vladimir Putin și-a continuat răspunsul la cererea lui Trump inserând o acuzație formulată la adresa soldaților ucraineni doar de propaganda Kremlinului.

„În această privință, atragem atenția asupra faptului că soldații ucraineni au comis numeroase infracțiuni împotriva populației civile din zona de invazie. Aceste acte, așa cum am spus, sunt calificate de procurorul general drept terorism”, a acuzat el.

Putin a mai spus în treacăt că înțelege „apelul” ghidat de „considerente umanitare” al lui Trump și a susținut că ar fi dispus să garanteze „viața și un tratament decent” dacă soldații renunță la arme și se predau, mimând practic cinismul cu o presupusă deschidere spre generozitate.

Acest schimb de declarații între Trump și Putin pe tema soldaților ucraineni „încercuiți” în Kursk vine după ce liderul rus și-a pus ținută militară și a susținut că s-a deplasat la cartierul general din această regiune din vestul Rusiei pentru a ordona „eliberarea” sa „completă”. Putin ar fi fost informat cu acest prilej că 430 de soldați ucraineni au fost luați prizonieri de război.

Deplasarea din Kursk a fost regizată în contextul retragerii soldaților ucraineni din regiunea Kursk, la șapte luni de la lansarea ofensivei militare, prima desfășurată pe teritoriul rus de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial încoace (1939-1945). La câteva ore după presupusa vizită din Kursk, Putin a refuzat armistițiul total pentru 30 de zile propus de Statele Unite.

Donald Trump a susţinut vineri că există „o şansă foarte bună” ca războiul ruso-ucrainean să se încheie și i-a cerut lui Vladimir Putin să cruţe vieţile a „mii de soldaţi ucraineni încercuiţi” de armata rusă, scrie AFP.

„Am avut discuţii bune şi productive ieri cu preşedintele rus Vladimir Putin şi există o şansă foarte bună ca acest război oribil, sângeros, să se încheie în cele din urmă”, a susținut președintele american pe reţeaua de socializare Truth Social.



„Dar, în acest moment, mii de soldaţi ucraineni sunt complet încercuiţi de armata rusă şi sunt într-o situaţie foarte rea şi vulnerabilă”, a continuat Trump, cu majuscule, referindu-se la trupele ucrainene din Kursk. „I-am cerut cu tărie preşedintelui Putin să le cruţe vieţile. Acesta ar fi un masacru oribil, nemaivăzut de la Al Doilea Război Mondial. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toţi!!!”, şi-a încheiat președintele american mesajul.

Analiștii militari și observatorii situației de pe câmpul de luptă spun, la rândul lor, că „nu există mii de soldați ucraineni încercuiți în Kursk”. Potrivit acestora, armata ucraineană s-a retras în mare parte ordonat.

NEW: ISW has observed no geolocated evidence to indicate that Russian forces have encircled a significant number of Ukrainian forces in Kursk Oblast or elsewhere along the frontline in Ukraine. ⬇️



Putin seized on a statement by US President Donald Trump about the supposed… pic.twitter.com/p7asJU8aEs