Warren Upton a murit la un spital din Los Gatos, California, miercuri dimineață, din cauza unei pneumonii, a anunțat Kathleen Farley, președinta statului California al organizației Fiilor și fiicelor supraviețuitorilor Pearl Harbor, cea care a fost în contact constant cu familia veteranului.

Upton era un „om foarte modest, blând, cu o vorbă blândă”, era „foarte citit și bine informat”, a declarat pentru CNN, Kathleen Farley.

„Warren nu s-a considerat niciodată un erou. El spunea: «O mulțime de oameni i-ar considera pe supraviețuitorii de la Pearl Harbor eroi, dar dacă întrebi pe oricine, adevărații eroi sunt cei care nu au ajuns niciodată acasă»”, a continuat Kathleen Farley.

Barbara Upton, în vârstă de 57 de ani, a declarat pentru CNN că ea și fratele ei au fost alături de tatăl lor în spital în momentul morţii acestuia.

„A fost un om foarte bun și modest, și un pic timid”, a spus fiica lui Upton. „El și mama mea ne-au învățat întotdeauna care sunt adevăratele valori”.

Warren Upton a fost, de asemenea, ultimul supraviețuitor al echipajului navei de luptă USS Utah, una dintre cele șapte nave scufundate în timpul atacului din 7 decembrie 1941.

