Dinozaurul, numit Mbiresaurus raathi, avea aproximativ un metru înălțime, cu o coadă lungă și cântărea până la 30 de kilograme, potrivit echipei internaționale de paleontologi care a făcut descoperirea.

„Alerga în două picioare și avea un cap destul de mic”, a declarat joi pentru AFP Christopher Griffin, omul de știință care a dezgropat primul os.

Era, probabil, un omnivor care a mâncat plante, animale mici și insecte, dinozaurul aparține speciei sauropodomorfe, aceeași specie care mai târziu va include dinozauri giganți cu gât lung, a spus Griffin, un cercetător de la Universitatea Yale.

Scheletul a fost găsit în timpul a două expediții în 2017 și 2019 de o echipă de cercetători din Zimbabwe, Zambia și Statele Unite.

