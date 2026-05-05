Moțiunea de cenzură este votată astăzi în Parlament

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan este votată astăzi, 5 mai 2026, în Parlamentul României. Votul pentru moțiunea de cenzură va începe de la ora 11.00.

Documentul, depus după ieșirea PSD de la guvernare, a fost susținut de 254 de parlamentari, dintre care 128 de la PSD, 90 de la AUR, 9 de la POT, 10 de la PACE și 17 independenți. Pentru adoptare, sunt necesare 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari.

Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan dacă Parlamentul votează moțiunea de cenzură

În cazul în care moțiunea ar fi adoptată, Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Conform Constituției, un guvern interimar are atribuții limitate, fiind responsabil doar de gestionarea treburilor curente ale administrației.

„Un guvern demis poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice”, se arată în lege.

Această situație creează o perioadă de tranziție politică, în care Executivul nu poate iniția proiecte majore sau acționa cu autoritatea unui guvern legitimat de Parlament. România ar avea acum nevoie de o nouă majoritate parlamentară, iar negocierile între partide și decizia președintelui Nicușor Dan ar fi esențiale.

Care sunt scenariile posibile pentru formarea unei noi majorități

Există mai multe scenarii luate în calcul pentru depășirea crizei, în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan trece în Parlament:

Bolojan rămâne premier interimar, iar PSD presează PNL: Cel mai simplu scenariu ar fi ca Ilie Bolojan să rămână în funcție ca premier interimar, în timp ce PSD așteaptă intensificarea tensiunilor interne în rândul liberalilor.

În acest context, PNL s-ar putea vedea obligat să accepte înlocuirea lui Bolojan cu un alt premier, capabil să negocieze o nouă majoritate cu PSD. Riscul acestui plan este prelungirea crizei politice, cu un guvern demis și decizii guvernamentale amânate.

O majoritate fără PNL și AUR: Un scenariu mai complex implică excluderea PNL și AUR din viitoarea coaliție. PSD ar putea încerca să formeze o majoritate alături de UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte formațiuni politice mai mici.

Deși, pe hârtie, o astfel de alianță ar putea aduna circa 240 de voturi, o asemenea majoritate ar fi fragilă și greu de gestionat, necesitând compromisuri frecvente pentru susținerea inițiativelor legislative.

Refacerea coaliției PSD-PNL cu un alt premier: Cea mai simplă soluție, cel puțin din perspectiva matematicii parlamentare, ar fi refacerea coaliției PSD-PNL, alături de UDMR și grupul minorităților, dar cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Împreună, cele două mari partide controlează o mare parte din administrația locală, ceea ce le oferă o bază solidă pentru a guverna.

Totuși, această opțiune ridică probleme de imagine pentru ambele formațiuni, care vor trebui să explice de ce revin la masa negocierilor după ce criza a fost declanșată tocmai de destrămarea coaliției.

Scenariul în care Guvernul Bolojan rămâne în funcție

În cazul în care moțiunea de cenzură pică în Parlament, Guvernul Bolojan va rămâne în funcție. Dacă parlamentarii nu votează moțiunea depusă de AUR și PSD, atunci Guvernul Bolojan ar urma să își continue activitatea fără schimbări la nivelul miniștrilor sau al conducerii.

Guvernul condus de actualul premier ar urma să fie unul minoritar, fără o majoritate parlamentară stabilă.

Un guvern minoritar nu va avea sprijinul a cel puțin 233 de parlamentari, ceea ce înseamnă că fiecare proiect de lege sau inițiativă legislativă trebuie negociată individual cu alte grupuri politice sau parlamentari neafiliați.

Ce urmează pentru opoziție dacă moțiunea pică la votul din Parlament

Conform articolului 113, alineatul (3) din Constituția României, partidele care au depus o moțiune de cenzură nu pot depune o alta pe aceeași temă în aceeași sesiune parlamentară.

Prin urmare, PSD și AUR nu pot încerca din nou să demită Guvernul Bolojan folosind aceleași argumente invocate în moțiunea respinsă.

Totuși, există o excepție: dacă Guvernul își asumă răspunderea asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege, opoziția poate depune o nouă moțiune de cenzură, în conformitate cu articolul 114 din Constituție.

Chiar dacă Guvernul Bolojan va depăși acest obstacol, perspectiva unei guvernări minoritare ar putea aduce provocări semnificative. Fără o majoritate stabilă, Executivul va trebui să gestioneze o colaborare dificilă cu Parlamentul pentru a asigura adoptarea legilor esențiale, precum bugetul de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am mers cu „trenul glonț” în China, cu 350 km/h, și am parcurs 1.128 de km în 4 ore și 31 de minute
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
Viva.ro
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Știri România 10:17
Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Știri România 10:00
Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Fanatik.ro
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Stiri Mondene 11:00
Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Stiri Mondene 10:41
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mediafax.ro
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
LiveText
Politică 11:40
Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
LiveText
Politică 11:40
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Fanatik.ro
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea