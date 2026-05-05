Moțiunea de cenzură este votată astăzi în Parlament

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan este votată astăzi, 5 mai 2026, în Parlamentul României. Votul pentru moțiunea de cenzură va începe de la ora 11.00.

Documentul, depus după ieșirea PSD de la guvernare, a fost susținut de 254 de parlamentari, dintre care 128 de la PSD, 90 de la AUR, 9 de la POT, 10 de la PACE și 17 independenți. Pentru adoptare, sunt necesare 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari.

Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan dacă Parlamentul votează moțiunea de cenzură

În cazul în care moțiunea ar fi adoptată, Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Conform Constituției, un guvern interimar are atribuții limitate, fiind responsabil doar de gestionarea treburilor curente ale administrației.

„Un guvern demis poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice”, se arată în lege.

Această situație creează o perioadă de tranziție politică, în care Executivul nu poate iniția proiecte majore sau acționa cu autoritatea unui guvern legitimat de Parlament. România ar avea acum nevoie de o nouă majoritate parlamentară, iar negocierile între partide și decizia președintelui Nicușor Dan ar fi esențiale.

Care sunt scenariile posibile pentru formarea unei noi majorități

Există mai multe scenarii luate în calcul pentru depășirea crizei, în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan trece în Parlament:

Bolojan rămâne premier interimar, iar PSD presează PNL: Cel mai simplu scenariu ar fi ca Ilie Bolojan să rămână în funcție ca premier interimar, în timp ce PSD așteaptă intensificarea tensiunilor interne în rândul liberalilor.

În acest context, PNL s-ar putea vedea obligat să accepte înlocuirea lui Bolojan cu un alt premier, capabil să negocieze o nouă majoritate cu PSD. Riscul acestui plan este prelungirea crizei politice, cu un guvern demis și decizii guvernamentale amânate.

O majoritate fără PNL și AUR: Un scenariu mai complex implică excluderea PNL și AUR din viitoarea coaliție. PSD ar putea încerca să formeze o majoritate alături de UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte formațiuni politice mai mici.

Deși, pe hârtie, o astfel de alianță ar putea aduna circa 240 de voturi, o asemenea majoritate ar fi fragilă și greu de gestionat, necesitând compromisuri frecvente pentru susținerea inițiativelor legislative.

Refacerea coaliției PSD-PNL cu un alt premier: Cea mai simplă soluție, cel puțin din perspectiva matematicii parlamentare, ar fi refacerea coaliției PSD-PNL, alături de UDMR și grupul minorităților, dar cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Împreună, cele două mari partide controlează o mare parte din administrația locală, ceea ce le oferă o bază solidă pentru a guverna.

Totuși, această opțiune ridică probleme de imagine pentru ambele formațiuni, care vor trebui să explice de ce revin la masa negocierilor după ce criza a fost declanșată tocmai de destrămarea coaliției.

Scenariul în care Guvernul Bolojan rămâne în funcție

În cazul în care moțiunea de cenzură pică în Parlament, Guvernul Bolojan va rămâne în funcție. Dacă parlamentarii nu votează moțiunea depusă de AUR și PSD, atunci Guvernul Bolojan ar urma să își continue activitatea fără schimbări la nivelul miniștrilor sau al conducerii.

Guvernul condus de actualul premier ar urma să fie unul minoritar, fără o majoritate parlamentară stabilă.

Un guvern minoritar nu va avea sprijinul a cel puțin 233 de parlamentari, ceea ce înseamnă că fiecare proiect de lege sau inițiativă legislativă trebuie negociată individual cu alte grupuri politice sau parlamentari neafiliați.

Ce urmează pentru opoziție dacă moțiunea pică la votul din Parlament

Conform articolului 113, alineatul (3) din Constituția României, partidele care au depus o moțiune de cenzură nu pot depune o alta pe aceeași temă în aceeași sesiune parlamentară.

Prin urmare, PSD și AUR nu pot încerca din nou să demită Guvernul Bolojan folosind aceleași argumente invocate în moțiunea respinsă.

Totuși, există o excepție: dacă Guvernul își asumă răspunderea asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege, opoziția poate depune o nouă moțiune de cenzură, în conformitate cu articolul 114 din Constituție.

Chiar dacă Guvernul Bolojan va depăși acest obstacol, perspectiva unei guvernări minoritare ar putea aduce provocări semnificative. Fără o majoritate stabilă, Executivul va trebui să gestioneze o colaborare dificilă cu Parlamentul pentru a asigura adoptarea legilor esențiale, precum bugetul de stat.



