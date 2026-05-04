Care este procedura tehnică

Potrivit Constituţiei României şi regulamentelor parlamentare, hotărârea asupra moţiunii de cenzură se adoptă prin vot secret cu bile. Această metodă este folosită obligatoriu pentru demiterea Guvernului şi presupune următorii paşi:

În faţa prezidiului sunt amplasate două urne. Una este destinată bilelor albe, iar cealaltă bilelor negre. Fiecare deputat şi senator primeşte câte două bile: una albă şi una neagră.

În ceea ce privește exprimarea opţiunii, pentru votul „PENTRU” moţiune (demiterea Guvernului), bila albă se introduce în urna neagră, iar bila neagră în urna albă.

Totodată, pentru votul „CONTRA” moţiune (susţinerea Guvernului), bila albă se introduce în urna albă, iar bila neagră în urna neagră.

Referitor la anularea votului, dacă ambele bile sunt introduse în aceeaşi urnă, votul este considerat nul.

În ceea ce privește cvorumul de adoptare, moţiunea este adoptată doar dacă votează „pentru” majoritatea parlamentarilor aleşi (50% + 1 din numărul total al deputaţilor şi senatorilor). În configuraţia actuală, pragul critic este de 233 de voturi.

Procedura este concepută pentru a asigura confidenţialitatea opţiunii, deşi, în practică, partidele pot solicita parlamentarilor să voteze „la vedere” sau să nu ridice bilele pentru a asigura controlul politic asupra rezultatului final.

Criza politică din România a început pe 20 aprilie

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi. Mâine, 5 mai, Executivul va fi demis dacă cel puțin 233 din cei 463 de parlamentari vor vota „pentru”.

Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009. Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.





