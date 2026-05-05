Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este votată astăzi în Parlament

Moțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost depusă de PSD și AUR.

Documentul a fost semnat de 175 de deputați și 79 de senatori, incluzând parlamentari PSD (128), AUR (90), POT (9 deputați), PACE (10 senatori), precum și independenți (17). Pentru a fi adoptată, moțiunea are nevoie de minimum 233 de voturi.

Rezultatul votului pentru moțiunea de cenzură este incert

Deși PSD și AUR au adunat un număr semnificativ de semnături, nu toți semnatarii și-au confirmat participarea la vot.

De exemplu, senatorul PSD Felix Stroe este absent din motive medicale, iar Alexandrin Moiseev a anunțat că nu va vota, părăsind și grupul PSD.

În schimb, deputatul Rodica Plopeanu s-a alăturat recent grupului social-democrat. AUR, prin liderul său George Simion, a declarat hotărât: „Nu vă temeți: AUR nu trădează poporul român”.

Totuși, Grupul PACE nu a reușit să-și asigure unanimitatea, unul dintre semnatarii moțiunii, senatorul Liviu Fodoca, refuzând să voteze în favoarea acesteia.

În același timp, cinci parlamentari ai grupului UNIT au anunțat că nu vor vota, deși inițial au semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Aceștia și-au justificat decizia prin lipsa unei alternative politice clare prezentate de inițiatori.

„România are nevoie de o schimbare reală de direcție, nu de o simplă repoziționare a acelorași decizii sub o altă etichetă”, au declarat aceștia.

Cum se poziționează partidele în fața moțiunii împotriva Guvernului Bolojan

În timp ce PSD și AUR caută să-și asigure voturile necesare, UDMR și USR au decis să participe la dezbatere, dar fără să voteze.

„Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

La rândul său, Dominic Fritz, liderul USR, a afirmat: „Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la moțiune. E foarte posibil ca mâine să avem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica”.

Care sunt acuzațiile aduse premierului Bolojan

Criticii premierului Ilie Bolojan îl acuză de promovarea unor măsuri care ar sărăci populația și ar periclita economia națională.

În moțiune, parlamentarii PSD și AUR susțin că Executivul pregătește „cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”, fără consultare și fără asumare politică.

De asemenea, premierului i se reproșează o declarație controversată privind „șobolanii din cămară”, calificată ca având conotații naziste.

„Ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri”, se menționează în textul moțiunii. În apărarea sa, Ilie Bolojan a explicat că remarca a fost o metaforă pentru a descrie gestionarea ineficientă a resurselor statului. Cu toate acestea, opoziția consideră afirmația drept «un act monstruos» și cere demiterea premierului.

Ce urmează după votul moțiunii de cenzură în Parlament

Potrivit Constituției, moțiunea poate fi adoptată doar dacă obține minimum 233 de voturi din partea deputaților și senatorilor prezenți.

În cazul în care moțiunea trece, Guvernul Bolojan va fi demis, iar actualul cabinet va rămâne interimar, având doar atribuții administrative până la formarea unui nou Executiv.

Pe de altă parte, dacă moțiunea este respinsă, semnatarii acesteia nu vor mai putea iniția o nouă moțiune în aceeași sesiune parlamentară, decât în cazul în care Guvernul își angajează răspunderea.