BERGUEN, 29OKT22 - Flugaufnahme vom Weltrekordversuch mit dem laengsten Reisezug auf der UNESCO Welterbestrecke 'Albula-Linie' am 29. Oktober 2022 im oberen Albulatal in Graubuenden (Schweiz).



swiss-image.ch/Philipp Schmidli



BERGUEN, 29OCT22 - Aerial photo of the world record attempt with the longest passenger train on the UNESCO World Heritage route 'Albula' on October 29, 2022 in Beguen in Graubuenden/Switzerland.