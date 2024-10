Președintele sârb Aleksandar Vucici a afișat, inițial, eșarfa la momentul solemn al intonării imnurilor. A scos-o din buzunarul jachetei și a desfășurat-o deasupra capului.

A urmărit apoi meciul cu eșarfa sârbo-rusă la gât și a arătat-o, din nou, la finalul partidei de pe stadionul Dubocica din Leskovac, sudul țării.

Vucic a urmărit partida alături de politicianul Milorad Dodik (65 de ani), președintele Republicii Srpska, majoritară sârbă, entitate din Bosnia și Herțegovina, cel care a difuzat imaginile din tribuna oficială.

Fără vulturul heraldic cu două capete, steagul sârbesc arată la fel ca cel rus, dar cu susul în jos. Serbia a adoptat steagul alb-albastru-roșu al Rusiei în 1804 și a rearanjat ordinea culorilor.

Gestul lui Vucici a stârnit critice puternice. Nikola Sandulovici (63 de ani), președintele Partidului Republican, a scris, pe rețelele sociale, că „Occidentul încă nu înțelege cât de mare este influența rusă în Serbia și că politicile Belgradului sunt coordonate cu Kremlinul”.

Fluturând steagul Rusiei, Vucici a transmis un mesaj, crede Sandulovici, adică „nu mă veți vedea niciodată fluturând steagul european sau american”.

Acțiunea lui Vucici este un „mesaj clar pentru poporul sârb. Serbia nu mai încearcă să ascundă faptul că calul troian al Rusiei în Occident”.

I don't know what more the Serbian dictator Aleksandar Vučić needs to do so that Europe and America understand that he is playing with them in his endless lies and promises that he gives them, thus buying time for the final showdown with them! He was, remained and will forever be… pic.twitter.com/FhKECIK2mR