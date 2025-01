Ninsorile au avut un impact major asupra infrastructurii

Rezidenții au împărtășit pe rețelele sociale videoclipuri cu străzi și plaje acoperite de zăpadă. Camerele de trafic de pe Interstate 10 au surprins în timp real acest fenomen rar, care face parte dintr-un val de furtuni de iarnă ce a lovit sud-estul Statelor Unite.

❄️ Not something you see every day in Florida: Snow!



This is on I-10 in Pensacola. ⛄️ pic.twitter.com/8RM4ldUzgL — Tim Wronka (@TimWronka) January 21, 2025

Drumurile din Florida, în special Interstate-10, s-au transformat în capcane de gheață. Peste 50 de incidente au fost raportate în primele ore ale ninsorii.

Multe drumuri au devenit impracticabile din cauza acumulării de gheață și zăpadă, provocând perturbări semnificative ale traficului.

Departamentul de Siguranță Rutieră și Vehicule cu Motor din Florida (FLHSMV) a distribuit imagini cu drumuri acoperite de gheață, reamintind tuturor importanța evitării călătoriilor inutile.

„Rămâneți în siguranță și stați acasă! Zăpada, lapovița și gheața pot afecta drumurile și capacitatea dumneavoastră de a conduce în siguranță”, au postat pe rețelele sociale.

Our agency is currently assisting @FHPPanhandle in shutting down Interstate 10 at State Road 285 in Mossy Head. There is a possibility of closures further east. 🚫



We know you have a lot of questions regarding road conditions. ⚠️



Here are a few ways you can see road closures… pic.twitter.com/rNDBf8IVrg — Walton Co. Sheriff (@WCSOFL) January 22, 2025

Traficul aerian a fost și el afectat. Aeroportul Internațional Tallahassee și-a închis operațiunile, iar peste 2.000 de zboruri au fost anulate în întregul stat.

Guvernatorul DeSantis declară stare de urgență

Ca răspuns la condițiile meteorologice extreme care au afectat Panhandle și alte părți din nordul Floridei, guvernatorul Ron DeSantis a declarat stare de urgență luni.

Într-o postare pe X, președintele a îndemnat locuitorii să rămână vigilenți la avertismentele meteorologice și să evite riscurile inutile.

„Fiți prudenți la condițiile meteorologice și alertele de siguranță. Fiți precauți în condiții de gheață, în special pe drumuri”, a scris el.

Ahead of the winter storm, @MyFDOT has deployed snowplows, bridge deck sprayers, and de-icing equipment across North Florida. Yesterday, FDOT crews applied anti-icing products to pre-treat over 600 state-owned bridges in the Panhandle. Today, they are continuing to pre-treat… — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 21, 2025

De asemenea, DeSantis a emis un ordin executiv autorizând directorul Diviziei de Stat pentru Managementul Situațiilor de Urgență, Kevin Guthrie, să conducă răspunsul de urgență.

Autoritățile au activat Garda Națională din Florida și au stabilit măsuri de urgență pentru a asigura siguranța rezidenților.

Guthrie a avertizat cu privire la pericolele gheții, care în unele zone ar putea atinge o grosime de jumătate de inch, crescând riscul de pene de curent și accidente grave.

La nivel național, aproximativ 40 de milioane de persoane se aflau sub un anumit tip de amenințare legată de vreme, inclusiv 21 de milioane sub avertizare de furtună de iarnă.

De ce sunt atât de rare ninsorile din Florida

Florida este cunoscută pentru clima sa caldă și blândă, în special în părțile centrale și sudice ale statului, unde orașe precum Miami și Orlando rareori au temperaturi aproape de 0°C.

Cu toate acestea, partea de nord a statului, inclusiv Panhandle, poate experimenta condiții mai reci din cauza influenței sistemelor meteorologice venite din sud-estul Statelor Unite.

Pentru ca zăpada să se acumuleze, întreaga atmosferă trebuie să rămână sub 0°C. Dacă există aer mai cald la niveluri superioare, zăpada tinde să se amestece cu ploaie înghețată sau lapoviță, ceea ce reduce acumularea.

I never thought Id see snow on the beach in Florida! Today was magical! I hope you enjoy this once in a lifetime video🤍 #snow pic.twitter.com/VqSiPDGT4E — All Things Emerald Coast (@AllEmeraldCoast) January 22, 2025

Aceasta este motivul pentru care zone precum Jacksonville sunt mai predispuse să experimenteze lapoviță sau gheață decât zăpadă pură. Pe de altă parte, centrul și sudul Floridei mențin temperaturi suficient de ridicate pentru a exclude astfel de fenomene.

Furtuna de iarnă Enzo a adus acumulări de zăpadă fără precedent în nord-vestul Floridei. Conform Serviciului Meteorologic Național din SUA, unele zone din Panhandle au înregistrat până la 15 centimetri de zăpadă, depășind recordul anterior al statului de 10 centimetri stabilit în 1954.

Experții meteorologi au descris ninsoarea ca fiind un eveniment „o dată într-o generație”. Acest fenomen a fost posibil datorită unei combinații de aer rece din vortexul polar și umiditate din Golful Mexic, creând condițiile ideale pentru ninsoare în Panhandle.

Theres snow in Florida pic.twitter.com/ONNVVvB1ah — ScottW (@jswtreeman) January 22, 2025

Potrivit lui Tom Kines, meteorolog la AccuWeather, „este un fenomen pe care probabil nu-l vom mai vedea în viața noastră”.

Acest eveniment meteorologic neobișnuit a făcut ca Florida să fie unul dintre cele 50 de state din Statele Unite care au experimentat ninsoare într-o singură iarnă, ceva ce nu se mai întâmplase din 2010.

Texasul a fost lovit violent de furtuni de zăpadă

Impactul acestei furtuni de iarnă s-a extins dincolo de Florida, afectând o mare parte din sud-estul Statelor Unite. Furtuna a lovit mai întâi Texas luni seara, deplasându-se spre est și lăsând în urmă o dâră de zăpadă, ploaie înghețată și lapoviță iar valul de frig care a lovit Coasta Golfului din SUA a provocat cel puțin nouă decese.

Potrivit serviciilor medicale de urgență din Austin-Travis County, două decese din Austin sunt investigate ca presupuse decese cauzate de frig, deși biroul medicului legist nu a stabilit în mod definitiv cauzele decesului.

Oficialii din Georgia au raportat marți, în cadrul unei conferințe de presă, un deces cauzat de hipotermie, afirmând că persoana respectivă a fost afară în noaptea precedentă.

De asemenea, se crede că un alt deces a fost cauzat de hipotermie, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 80 de ani din Milwaukee care a căzut în aer liber duminică dimineață, potrivit Biroului medicului legist din comitatul Milwaukee.

În plus, în timpul furtunii de zăpadă, cel puțin cinci persoane au murit în accidente rutiere de mașină cauzat de condițiile de gheață marți dimineața în Zavala County, Texas, potrivit WOAI/KABB, afiliat CNN, care citează autoritățile.

Ninsoarea abundentă și rafalele puternice de vânt au creat condiții de viscol în sudul Louisianei. Serviciul Național de Meteorologie din Lake Charles a emis prima avertizare de viscol din istorie pentru Coasta Golfului, pentru părți din sudul Louisianei și estul îndepărtat al Texasului.

