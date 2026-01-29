Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Mangilal, un bărbat de 50 de ani din Indore, statul Madhya Pradesh, sud-vestul Indiei, afectat de lepră, era văzut cerșind zilnic pe străzile aglomerate ale Sarafa Bazaar, iar autoritățile au descoperit că acesta deține mai multe proprietăți, vehicule și afaceri.

Bărbatul, care nu își poate folosi picioarele și și-a pierdut degetele din cauza leprei, își petrecea zilele mișcându-se pe o platformă din lemn, cu roți.

Fără să ceară bani în mod direct, postura sa umilă atrăgea compasiunea trecătorilor, care îi ofereau monede și bancnote.

Însă ancheta autorităților a dezvăluit că veniturile sale din cerșit depășeau cu mult ceea ce era necesar pentru supraviețuire.

„Cu siguranță merg acolo, dar nu cerșesc. Oamenii sunt cei care îmi pun bani în buzunar sau aruncă monede ori bancnote pe placa de lemn”, a declarat Mangilal, conștient de faptul că cerșetoria este ilegală în Indore.

Mangilal câștiga mii de rupii pe zi și împrumuta bani comercianților din bazar, percepând dobândă.

Investigațiile ulterioare au arătat că bărbatul nu era lipsit de adăpost, ci deținea 3 locuințe: o casă cu trei etaje în Bhagat Singh Naga, o a doua casă de 55 de metri pătrați în Shiv Nagar și un apartament primit printr-un program de ajutor social de la Crucea Roșie.

#WATCH | Indore, MP | Women And Child Development Officer Dinesh Mishra says, „Our teams dedicated to rescuing beggars were continuously conducting rescue operations in the city and were receiving reports that some children were selling balloons there, and an elderly man… pic.twitter.com/kfvVee4LWf — ANI (@ANI) January 18, 2026

În plus, Mangilal avea în proprietate două mașini închiriate altor persoane și un automobil, pentru care plătea șoferului un salariu de 12.000 de rupii (aproximativ 130 de dolari).

El a recunoscut că veniturile din cerșetorie nu îi sunt necesare pentru trai, ci constituie „capital pentru diverse investiții”.

Autoritățile verifică acum dacă acesta are conturi bancare, în timp ce ancheta a dezvăluit că și alți membri ai familiei sale sunt implicați în cerșetorie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE