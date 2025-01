Hiroki Totoki, președintele, COO-ul și CFO-ul Sony Group, a prezentat în cadrul conferinței de presă care a avut loc la startul CES 2025 un număr mare de inițiative care construiesc „Viziunea Divertismentului Creativ”.

Transformarea divertismentului

Printre acestea se numără și soluții noi pentru sisteme de procesare pentru vehicule, dar și prezentarea celor mai recente soluții pentru crearea de conținut 3D. De asemenea, Sony a prezentat și proiectele de transformare și extindere a universului jocurilor din mai multe perspective. Acestea vizează colaborarea cu artiști muzicali și crearea de experiențe noi de divertisment bazate pe localizare spațială.

Printre aceste inițiative, Sony a anunțat producția unui serial anime bazat pe jocul „Ghost of Tsushima: Legends”, lansarea unei noi aplicații manga „Crunchyroll Manga” și data de lansare a sezonului 2 din serialul „The Last of Us”, care e produs împreună cu HBO.

Sony Honda Mobility Afeela 1 în cadrul unei prezentări de presă. Foto: Profimedia – 0911604549

Mașina electrică cu PlayStation integrat

În plus, și compania subsidiară Sony Honda Mobility a prezentat, și în acest an, prima mașină electrică a companiei, denumită „AFEELA 1”, pentru care va accepta comenzi începând cu prima parte a lui 2025.

Mașina a fost prezentată pentru prima dată în cadrul CES 2024, care a avut loc la începutul anului 2024, iar la vremea respectivă a fost unul dintre cele mai importante puncte de atracție din cadrul expoziției organizate la Las Vegas Convention Center. La vremea respectivă, oficialii Sony au declarat că mașina poate fi comparată chiar și cu un „PlayStation pe roți”.

