Anunțul de licitație a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice sub denumirea „Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții «Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată» – Etapa II, pe raza SRCF Galați”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 2.941.471 lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 580.000 de euro.

Pentru a putea participa, ofertanții – fie individual, fie în asociere – trebuie să facă dovada că, în ultimii trei ani anteriori termenului-limită de depunere a ofertelor, au prestat servicii similare sau de complexitate comparabilă, în valoare totală de cel puțin 2 milioane de lei fără TVA, în cadrul unuia sau a maximum cinci contracte.

De asemenea, este obligatorie prezentarea dovezii implementării unui sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, relevant pentru domeniul respectiv.

Data-limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 februarie 2026, ora 15:00.

Licitația pentru execuția lucrărilor propriu-zise a fost lansată în septembrie 2024, iar investiția este împărțită în șapte loturi distincte:

Pod km 18+755, linia CF 504 Adjud–Siculeni – realizarea unui pod nou cu tablier metalic, cale dublă, deschidere de 11 m, reabilitarea terasamentului pe aproximativ 60 m și refacerea completă a 60 m de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 11.631.825,30 lei. Pod km 32+381, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale dublă, cu deschidere de 6 m, reabilitarea terasamentului pe circa 20 m și refacerea a 470 m de linie dublă. Valoare estimată fără TVA: 11.893.413,38 lei. Pod km 38+530, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale simplă, cu două deschideri de 50 m și 100 m, reabilitarea terasamentului pe aproximativ 1.260 m și refacerea integrală a aceleiași lungimi de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 89.872.292,40 lei. Pod km 53+480, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale simplă, cu patru deschideri a câte 34 m, reabilitarea terasamentului pe circa 20 m și refacerea a 240 m de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 52.791.974,29 lei. Pod km 82+980, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale simplă, cu deschidere de 43,40 m, reabilitarea terasamentului pe aproximativ 400 m și refacerea a 430 m de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 27.918.737,98 lei. Pod km 105+929, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale simplă, cu deschideri de 65 m și 70 m, calea în cuvă de beton, reabilitarea terasamentului pe circa 20 m și refacerea a 155 m de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 69.597.405,34 lei. Pod km 110+461, linia CF 504 Adjud–Siculeni – pod nou de cale simplă, cu deschidere de 12 m, reabilitarea terasamentului pe aproximativ 20 m și refacerea a 35 m de linie CF. Valoare estimată fără TVA: 9.893.046,82 lei.

