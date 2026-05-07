Prima de carieră didactică, acordată pentru ultima oară

Profesorii și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat vor primi în luna mai 2026 prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, aferentă anului școlar și universitar 2025–2026. Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial pe 6 mai 2026.

Documentul modifică semnificativ condițiile de acordare a sprijinului financiar și stabilește, în același timp, că acesta este ultimul an în care se mai acordă primele de carieră didactică în forma actuală.

Prima de carieră didactică, noi reguli de acordare

Conform noilor prevederi, prima de 1.500 de lei poate fi utilizată până la 31 august 2026 în cazul cadrelor didactice din preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru cele din mediul universitar.

O modificare importantă vizează structura cheltuielilor eligibile. Profesorii sunt obligați să aloce minimum 65% din sumă, adică 975 de lei, pentru participarea la cursuri de formare profesională acreditate.

Restul fondurilor pot fi folosite pentru:

achiziționarea de cărți de specialitate;

alte cheltuieli necesare desfășurării activității didactice, stabilite ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Lista completă a cursurilor eligibile este detaliată oficial pe site-ul Ministerului Educației.

Cine primește banii și cine a fost eliminat

Sprijinul financiar se acordă personalului din învățământul de stat:

cadre didactice din preuniversitar;

personal didactic auxiliar;

cadre universitare (asistenți, lectori, șefi de lucrări și conferențiari);

personal didactic auxiliar din universități.

O schimbare majoră adusă de ordonanță este eliminarea personalului nedidactic din categoria beneficiarilor.

Potrivit actului normativ, anul școlar/universitar 2025–2026 este ultimul pentru care se mai aplică această măsură. Inițial, programul trebuia să continue și în 2026–2027, însă prevederile au fost modificate. În practică, cadrele didactice vor primi doar a treia și ultima tranșă din schema de sprijin, în condițiile în care, din cauza unor ajustări legislative și financiare, nu toate tranșele prevăzute inițial au mai fost acordate.

Negocieri cu Comisia Europeană și noi condiții de finanțare

Modificările au fost influențate și de discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene în perioada iunie–august 2025. Aceștia au solicitat condiționarea strictă a utilizării fondurilor europene din FSE+, astfel încât:

sprijinul să fie direcționat exclusiv către cadrele didactice;

cel puțin 50% din sumă să fie folosită pentru formare profesională;

restul cheltuielilor să fie strict legate de activitatea educațională;

utilizarea fondurilor să fie verificabilă printr-o pistă de audit clară.

Guvernul a stabilit un prag mai ridicat, impunând utilizarea a minimum 65% din sumă pentru cursuri.

Prima de carieră didactică va intra în conturile a peste 260.000 de beneficiari

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 267.000 de cadre didactice sunt vizate de această măsură. Bugetul total alocat se ridică la 413.778.660 de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Măsura de sprijin a fost introdusă în 2023, însă aplicarea ei a fost inegală în timp. Până la finalul lui 2024, au fost acordate două tranșe, pentru anii școlari 2022–2023 și 2023–2024. În 2025, implementarea a fost blocată de restricții bugetare și condiționări privind finanțarea exclusiv din fonduri externe nerambursabile, ceea ce a dus la neacordarea primei pentru anul școlar 2024–2025. Astfel, prima acordată în mai 2026 reprezintă reluarea și, totodată, încheierea acestui mecanism de sprijin în forma sa actuală.

